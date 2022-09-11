В воскресенье, 11 сентября, было сыграно два поединка 3-го тура чемпионата Украины в Первой лиге. Счета и обзор матчей Прикарпатье – Нива и Карпаты Львов – Буковина читайте на "Футбол 24".

Первая лига А 2022/23, 3 тур

Прикарпатье – Нива Тернополь – 1:0

Гол: Сондей, 54

Удаление: Ризнык, 56 (Нива)

Карпаты Львов – Буковина – 4:0

Голы: Тарануха, 4, Чачуа, 29, Кожанов, 55, Гакман, 90+1 (авт)

Нереализованный пенальти: Кожанов, 28

Воскресную программу Первой лиги в Ивано-Франковске открыли местное Прикарпатье и тернопольская Нива, которые в первых двух турах набрали по одному очку. Первый тайм игры завершился нулями, а на старте второй половины игры Иван Сондей вывел хозяев вперед. Тут же Нива осталась вдесятером – Андрей Ризнык получил вторую желтую. Прикарпатье в большинстве довело матч до победы, которая стала для ивано-франковцев первой в сезоне. У Нивы и дальше один балл.

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В другом матче львовские Карпаты на стадионе Украина принимали Буковину. "Львы" выиграли оба своих матча, а черновицкая команда имела только один набранный балл. Уже на 4-й минуте подопечные Тлумака забили. Тарануха получил пас от Кожанова и пробил мимо голкипера. Палагнюк в середине первого тайма мог сравнивать, но помешал Лепка, который в сумасшедшем прыжке потащил мяч из-под перекладины.

На 28-й минуте Карпаты могли удвоить свое преимущество. Хозяева заработали право на пенальти, который не реализовал Кожанов. Задерейко потянул удар капитана "зелено-белых". Но практически тут же Денис исправился, отдав идеальный пас на Чачуа, забившего в третьем матче подряд. 2:0 на 29-й минуте. Перед самым перерывом гости упустили еще один классный шанс забить. Львовяне, в отличие от игроков Буковины, к своим моментам отнеслись более ответственно.

Во втором тайме хозяева укрепили преимущество, забив третий гол. Денис Кожанов подал со штрафного, а мяч, никого не задев, влетел в дальний угол. Дмитрий Махнев дезориентировал Антона Задерейко, который вместе с мячом оказался в сетке.

Буковина имела возможность сократить отставание, но против был Роман Лепка, дважды парировавший удары с нескольких метров. А вот "львы" поставили победную точку в компенсированное время. Чачуа был готов замыкать прострел Когута, но Гакман опередил его, срезав мяч в свои ворота.

4:0 – Карпаты одержали третью победу подряд и обошли Полесье, возглавив подгруппу А Первой лиги. У львовян 9 очков, у Буковины осталось одно.

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