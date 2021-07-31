В субботу, 31 июля, состоялись поединки 2-го тура чемпионата Украины среди команд Второй лиги. Счета и обзор матчей – в этой новости на "Футбол 24".

Вторая лига, 2 тур

Карпаты Галич – Чайка – 1:0

Гол: Береза, 76

Виктория – Кристал – 2:1

Голы: Шаврин, 23, 45 – Глывый, 25

Перемога – Полтава – 0:1

Гол: Копытов, 17

Сумы – Яруд – 1:4

Голы: Асеев, 22 – Дмитриев, 50, Сандрак, 73, Корицкий, 76, Мочевинский, 87

Буковина – Мункач – 0:1

Гол: Гирный, 89

Диназ – Днепр Черкассы – 1:1

Голы: Чепурненко, 23 – Копыл, 90+3

Карпаты Львов – Рубикон – 3:0

Голы: Дударенко, 5, 46, Будник, 53

Левый Берег – Эпицентр – 4:0

Голы: Запорожан, 39 (пен), Карамушка, 87, Співаков, 90+3, Берко, 90+4

МФК Металлург Запорожье – Никополь – 3:0

Голы: Белоцерковец, 29, Шалфеев, 53, Могильный, 64

Нива Винница – Любомир – 3:1

Голы: Маляренко, 35, Калитов, 55, Загорулько, 75 – Терещенко, 70

Реал Фарма – Николаев – 2:4

Голы: Нудный, 21, Плачков, 54 – Росляков, 27, Масалов, 48, Фальковский, 69, Голубка, 75 (пен)

Нереализованный пенальти: Нудный, 21

Скорук – Балканы – 0:2

Голы: Болокан, 4, Юречко, 85

Тростянец – Волчанск – 2:1

Голы: Сахнюк, 27, Слипухин, 38 – Тепляков, 40

ЛНЗ – АФСК Киев – 4:0

Голы: Сторчоус, 18, Галенко, 29, Насонов, 37, 45

В стартовом матче субботы Карпаты Галич минимально переиграли Чайку. Единственный гол в команде Любомира Вовчука забил Олег Береза, который роскошно исполнил штрафной удар – мяч влетел в ближнюю девятку.

С таким же счетом 1:0 Полтава обыграла Перемогу – правда, на выезде. Виктория одолела Кристалл тоже с преимуществом в один гол – на дубль Шаврина одним забитым мячом ответил Глывый. А вот Яруд в Сумах уверенно разобрался с одноименной командой – 4:1 в пользу команды из Мариуполя. Левый Берег разбил Эпицентр – 4:0. Правда, 3 гола хозяева забили на последних минутах встречи.

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Львовские Карпаты проводили свой дебютный поединок, ведь первый тур пропускали. Игра против Рубикона началась удачно для команды Андрея Тлумака – уже на 5-й минуте Александр Дударенко завершил классную комбинацию "зелено-белых" и стал автором первого официального гола Карпат. Денис Кожанов отдал на Евгения Будника, а тот зряче в касание продлил на Дударенко, который тоже в касание отправил мяч в сетку.

Сразу после перерыва Дударенко оформил дубль, четко пробив в дальний угол после скидки Будника. Вскоре забил и сам Евгений – голкипер Рубикона не сумел справиться с пушечным ударом со штрафного. От его рук мяч влетел в сетку. 3:0 – Карпаты дебютируют во Второй лиге с разгромной победы.

Среди других результатов отметим выездной триумф Мункача над Буковиной. Единственный гол закарпатцы забили на 89-й минуте не без помощи рикошета. Днепр из Черкасс вырвал ничью у Диназа, сравняв счет в компенсированное время. Винницкая Нива разобралась с Любомиром, Металлург Запорожье разгромил Никополь, Николаев в сверхрезультативном матче перестрелял Реал Фарму.

В последнем матче дня ЛНЗ разбил АФСК Киев, забив 4 гола еще до перерыва. Этот счет (4:0) в итоге стал окончательным.

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