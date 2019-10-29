Карпаты имели шанс победить Динамо, – форвард львовян Бойчук

Нападающий Карпат Александру Бойчук поделился мнением относительно игры 12 тура УПЛ против Динамо (1:1).

"Впечатления от поединка противоречивы. Во-первых, ничья с такой большой командой, как киевское Динамо и еще и на выезде – положительный результат. В то же время осадок остался. У нас был шанс, чтобы вырвать победу, однако не хватило фарта.

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Я вышел на 83 минуте, тренер сразу сказал, что мы играем в два нападающих, поэтому нужно увеличить натиск на центральных защитников Динамо. Мы должны были активизировать прессинг и воспользоваться огрехами обороны. Считаю, что нам удалось добавить в агрессии и заставить соперника ошибиться.

В моменте с голом на самом деле я четко не видел партнеров в штрафной. Все дело в том, что я оказался спиной к воротам. Знал, что в этой области поля наши игроки, поэтому должен был обострять и отдавать опасный пас. Так случилось, что мяч оказался в воротах. Я нападающий и должен забивать. Неважно, что мяч залетел в ворота не после моего прямого удара. Этот гол – усилия всей команды. Мне приятно было видеть радость в глазах ребят, когда они подбежали ко мне и мы праздновали вместе. Это самое важное", – рассказал Бойчук в комментарии официальному сайту Карпат.

Напомним, Карпаты на последних минутах вырвали ничью против Динамо (1:1) благодаря автоголу центрбека киевлян Шабанова.

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