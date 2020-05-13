Карпаты имеют задолженность перед игроками за неполных 5 месяцев, – журналист

Ведущий программы "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский рассказал о финансовой ситуации во львовском клубе.

"В Карпатах выплатили зарплату за ноябрь за счет трансфера Ди Франко в СК Днепр-1. За декабрь – получили 150 тысяч не гривен за определенное количество сыгранных матчей Сикана в Шахтере.

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Деньги за Сикана были распределены. Это даже вызвало определенное возмущение со стороны главного человека в Карпатах. Сейчас задолженность по зарплате составляет 4 полных и половину 5-го месяца", – сказал Спиваковский в программе "ТаТоТаке".

К слову, Шахтер был обязан выплатить Карпатам более 100 тысяч евро, если Сикан проведет 5 матчей в составе "горняков".

Напомним, после 23-х туров УПЛ Карпаты находятся на последней строчке турнирной таблицы.

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