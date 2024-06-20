Карпаты имеют проблемы с приглашением Русола – директор СК Днепр-1 должен закрыть долги и передать дела Селезневу
Исполнительный директор СК Днепр-1 Андрей Русол пока не может трудоустроиться в Карпатах.
Ранее сообщалось, что Русол может присоединиться к Карпатам. Как стало известно Футбол24, 41-летний специалист пока не имеет возможности трудоустроиться во львовском клубе, его приход откладывается.
Карпаты официально объявили о трансфере украинца, который имел варианты за рубежом
Дело в том, что Русол не только занимает должность исполнительного директора СК Днепр-1, но и является одним из основателей клуба. Для того чтобы принять предложение работы во Львове, он не только должен уволиться и выйти из числа учредителей, но и получить согласие инвестора СК Днепр-1. Сейчас этот процесс осложняется его отсутствием.
Русол имеет задачу довести днепрян до финансовой стабильности и закрыть все предыдущие долги благодаря трансферам. Комплектованием команды на новый сезон уже будет заниматься Селезнев.
Маркевич попал в коллизию Луческу – почему так произошло и что будет дальше?