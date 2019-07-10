toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ДИНАМО КИЕВ НЕЙМАР В БАРСЕЛОНУ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ

Карпаты и Волынь проведут товарищеский матч – прошлая встреча между командами завершилась громким скандалом

15:31 15 Читати українською
Карпаты и Волынь проведут товарищеский матч – прошлая встреча между командами завершилась громким скандалом
Волынь – Карпаты / Фото официального сайта Карпат

Команды из западной Украины решили провести совместный спарринг в рамках летней подготовки.

Волынь на официальном сайте опубликовала список соперников для ближайших контрольных матчей.

Карпаты арендовали у Лацио хавбека Абукара Мохаммеда

На 13 июля "крестоносцы" планируют спарринг со своими давними соперниками – львовскими Карпатами. "Львы" заменят венгерский Балмазуйварош. Встреча состоится на тренировочной базе Волыни, которая расположена в Закарпатье.

Волынь получила техническое поражение в матче с Карпатами, Тлумака наказали дисквалификацией

Напомним, что последний раз команды встречались в рамках плей-офф за место в Премьер-лиге. Второй матч закончился скандалом из-за того, что болельщики лучан выбежали на поле и напали на главного арбитра.

blog_ava
Неймар проводит время с Роналду в разгар конфликта с ПСЖ
10:46
631
Теги
Карпаты Карпаты Волынь Волынь Межсезонные сборы Товарищеские матчи
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
7
мин
Женесс
18:55
Тобол
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук