Карпаты и Волынь проведут товарищеский матч – прошлая встреча между командами завершилась громким скандалом

Команды из западной Украины решили провести совместный спарринг в рамках летней подготовки.

Волынь на официальном сайте опубликовала список соперников для ближайших контрольных матчей.

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На 13 июля "крестоносцы" планируют спарринг со своими давними соперниками – львовскими Карпатами. "Львы" заменят венгерский Балмазуйварош. Встреча состоится на тренировочной базе Волыни, которая расположена в Закарпатье.

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Напомним, что последний раз команды встречались в рамках плей-офф за место в Премьер-лиге. Второй матч закончился скандалом из-за того, что болельщики лучан выбежали на поле и напали на главного арбитра.