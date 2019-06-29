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Карпаты и Минай разошлись результативным миром в товарищеской игре

21:36 79 Читати українською
Карпаты и Минай разошлись результативным миром в товарищеской игре
Игроки Карпат / Фото официального сайта Карпат

Матч между Карпатами и новичком Первой лиги завершился ничьей 2:2.

Карпаты – Минай – 2:2

Голы: Карпенко, 26 игрок на просмотре, 28 – Пиняшко, 60, игрок на просмотре, 68

На первый тайм Карпаты вышли в таком составе: Пеньков, Прце, Веремеенко, Вакуленко, Мартинс, Бусько, Кльоц, Вербный, Гуцуляк, Карпенко и игрок на просмотре. Второй тайм: Кудрик, Сандохадзе, Прце, Вакуленко, Мартинс, Лях, Ди Франко, игрок на просмотре, Гуцуляк, Ременюк и Карпенко.

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В первой половине встречи на поле доминировал представитель элиты. Карпаты смогли реализовать два из своих многочисленных голевых моментов. Сначала "львы" поймали соперника на контратаке – Бусько отдал удобную передачу на свободного Карпенко, а тот спокойно разобрался с голкипером оппонента. Через две минуты Карпаты увеличили преимущество. Атаку правым флангом завершил потенциальный новичок команды, который воспользовался ассистом Мартинса.

После массовых изменений в перерыве картина игры стала совсем другой. Минай захватил инициативу и смог выкрутиться из непростого положения. В середине второй половины Пиняшко и игрок на просмотре шокировали Карпаты двойным ударом. Два разных тайма принесли справедливый итог зрелищной игры – 2:2.

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Напомним, что команду из Закарпатья возглавляет экс-игрок "зеленых" Василий Кобин. Не стоит забывать и о спортивном директоре Миная Михаиле Кополовце, который также не чужой львовской публике.

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