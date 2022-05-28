"Карпаты готовятся к тому, что будут играть в Первой лиге. Там все будет хорошо и будут ставить задачу выхода в УПЛ. Но сейчас вообще нужно посчитать, сколько команд Первой-Второй лиги готовы выйти. Знаю, что Эпицентр тоже готов играть. Думаю, что есть еще много команд, готовых играть.

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Впрочем, на этом уровне очень много футболистов, которые со сборов не вернулись в Украину. Кто-то вернулся и сразу пошел воевать, как Сеница. Кто сейчас в Украине, а кто-то вообще не вернулся. Есть команды, где вернулись всего 3-4 человека. Им нужно снова набирать футболистов. Я сомневаюсь, что те, кто не въехал раньше, сейчас вообще могут въехать. Они боятся, это их выбор. Возможно, теперь всю жизнь проведут в изгнании. По Первой и Второй лигах есть вопросы", – заявил Цыганык в эфире Цыганык LIVE.

Напомним, перед зимней паузой львовские Карпаты возглавляли группу А Второй лиги, а Эпицентр шел пятым.

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