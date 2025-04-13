Главный тренер Карпат Владислав Лупашко доволен прогрессом Очеретько и хочет продолжить с ним сотрудничество, сообщает Telegram-канал INSIDE UPL. Арендное соглашение 21-летнего футболиста рассчитано до конца текущего сезона.

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Отмечается, что финансовый аспект будет иметь важную роль в возможном полноценном переходе Очеретько в состав "зелено-белых". Стоит отметить, что статистический портал Transfermarkt оценивает стоимость хавека в 800 тысяч евро, однако Шахтер, вероятно, потребует за своего воспитанника большую сумму.

Сейчас "горняки" не приняли решение относительно будущего Очеретько, ожидается, что игрок поедет на предсезонные сборы с Шахтером, где главный тренер команды Марино Пушич оценит его перспективы.

К слову, Олег Очеретько перешел в Карпаты летом 2024 года на правах аренды. В нынешнем сезоне 21-летний полузащитник провел 22 матча за львовян, забил 3 гола и отдал 2 ассиста.

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