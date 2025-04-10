Карпаты заинтересованы в подписании 21-летнего хавбека Евгения Пастуха, сообщает журналист Игорь Цыганик. Переход молодого футболиста может состояться летом.

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Интересно, что о трансфере Пастуха во львовский клуб сообщалось еще зимой, однако игрок в итоге остался в Рухе. Ранее Карпаты подписали контракт с четырьмя футболистами "желто-черных" – нападающим Игорем Краснопиром, защитником Алексеем Сычем, полузащитником Олегом Федором и вингером Ильей Квасницей.

К слову, Евгений Пастух является воспитанником киевского Динамо, также он играл за юношеские команды Карпат и Шахтера. В нынешнем сезоне полузащитник провел 16 матчей за Рух и отдал 1 ассист. Сейчас "зелено-белые" занимают 6-е место в турнирной таблице УПЛ с 33-мя очками.

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