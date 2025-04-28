Полузащитник Илья Квасница может уже летом покинуть Карпаты, сообщает журналист Игорь Бурбас в эфире своего YouTube-канала.

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По информации источника, 22-летний вингер не вписывается в тактические планы главного тренера Карпат Владислава Лупашко, поэтому почти не получает игровой практики во львовском клубе.

Отмечается, что "львы" хотят обменять Квасницу на одного из двух качественных легионеров, которые сейчас сверкают в УПЛ. Первый кандидат – бразильский полузащитник Александрии Хуан Безерра, которого оценивают минимум в 3 миллиона евро. Второй вариант – косовский хавбек ЛНЗ Мухарем Яшари.

Напомним, Квасница перешел в Карпаты из Руха зимой 2025 года в рамках т. н. "объединения клубов". За это время сыграл за "зелено-белых" в 4 матчах (всего 18 минут), в которых отметился 1 ассистом. Transfermarkt оценивает игрока в 3 млн евро.

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