Львовский клуб может подписать полноценный контракт с арендованным хавбеком Бруниньо.

Руководство Карпат рассматривает возможность выкупа футболиста у бразильского Атлетико Минейро. В контракте 24-летнего игрока прописана клаусула в размере около одного миллиона долларов, сообщает журналист Виктор Вацко.

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Напомним, Бруниньо перешел во львовский клуб в сентябре 2024 года. Аренда футболиста рассчитана до июня 2025-го. В нынешнем сезоне бразилец провел 17 матчей в составе "зелено-белых", забил 7 голов и отдал 1 ассист. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 800 тысяч евро.

К слову, сейчас Карпаты занимают 6-е место в турнирной таблице УПЛ. В активе подопечных Владислава Лупашко 32 зачетных пункта.

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