Второлиговый клуб усилился полузащитниками из Колумбии, которые уже присоединились к команде.

19-летний полузащитник Дуван Балсейро подписал контракт с Карпатами Галич. Ранее колумбиец находился в системе аргентинского Ривер Плейт. Кроме него, состав команды пополнил еще и 20-летний хавбек Жилмар Боливар, сообщает Tribuna.

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Условия контрактов не разглашаются. Оба колумбийца уже приступили к тренировкам с новой командой.

Напомним, Карпаты Галич занимают второе место в Группе А. В трех турах подопечные Любомира Вовчука набрали 7 очков. В следующем матче соперником команды из Ивано-Франковской области станут Карпаты Львов – поединок Кубка Украины состоится 18 августа.

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