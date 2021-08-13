Карпаты Галич подписали экс-игрока Ривер Плейт и еще одного колумбийца
Второлиговый клуб усилился полузащитниками из Колумбии, которые уже присоединились к команде.
19-летний полузащитник Дуван Балсейро подписал контракт с Карпатами Галич. Ранее колумбиец находился в системе аргентинского Ривер Плейт. Кроме него, состав команды пополнил еще и 20-летний хавбек Жилмар Боливар, сообщает Tribuna.
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Условия контрактов не разглашаются. Оба колумбийца уже приступили к тренировкам с новой командой.
Напомним, Карпаты Галич занимают второе место в Группе А. В трех турах подопечные Любомира Вовчука набрали 7 очков. В следующем матче соперником команды из Ивано-Франковской области станут Карпаты Львов – поединок Кубка Украины состоится 18 августа.
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