Карпаты Галич – это схема, но точно не афера, – Болотников
Директор по стратегическому развитию Карпат Сергей Болотников ответил на слухи, связанные с львовским клубом.
"Перевезти Карпаты Галич во Львов? Я много думал. Ок, я устал уже отбиваться от этих обвинений. Пусть это будет схема, но это точно не афера.
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Разница колоссальная. Тебе нужно доехать от точки А до точки Б. Ты можешь сесть в машину и поехать. А можешь пройтись, сесть в троллейбус, потом на маршрутку и так далее, чтобы сэкономить 10 гривен. Это схема, как обойти проблему, что тебе дорого добираться.
А у Карпат какая афера? Если придут деньги за Карраскаля, а я или Смалийчук, или еще кто-то выведем эти деньги на свои счета, укатим на Мальдивы, попивать там и курить сигары, ты скажешь, что я аферист. Все скажут, я сам скажу.
Тут нет никакой аферы, нет никакой выгоды. Мы хотим спасти тот бренд, который есть. Проще всего было прийти, создать Карпаты-1963, забить на старые долги и с нуля рыпаться, потихоньку вылазить. Это экономнее, меньше гемора, больше позитива. Но мы так не хотим, не знаю, насколько Смалийчуку, но мне это бренд дорог с 13 лет. Мы стараемся этот проект как-то спасти и ищем способы, как это сделать", – сказал Сергей Болотников в ефире Yotube-канала Бомбардир.
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