Карпаты имеют договоренность о переходе Андрея Марковича, сообщает meta-ratings.

В Карпатах отреагировали на информацию о трансферном бане от УЕФА

Защитник присоединится к львовянам 1 февраля. По информации Transfermarkt, Маркович пребывает без клуба. "Львы" выйдут из отпуска 20 января, а на сборах в Турции померяются силами с Альянсом и Мариуполем.

Добавим, что у Марковича уже есть опыт выступлений за Карпаты (2013-2017 годы). Также он успел поиграть за белорусский Нафтан, Рух, а последним его клубом стал эстонский Нымме Калью.

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