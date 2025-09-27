Одиннадцатая команда УПЛ 2025/26 принимала действующего чемпиона и одного из лидеров, который забуксовал, потеряв 4 очка за 2 тура. Матч, как и онлайн-трансляция Карпаты – Динамо на "Футбол 24", стартовал в 18:00 по Киеву. Киев выманивают в прессинг, Бруниньо заводит трибуны почти неуловимым финтом, быструю атаку прерывает только Тиаре в шпагате. Динамо принимает вызов резких фланговых атак. Караваев сам начинает наступление через Волошина и Пихаленка, сам врывается на грань вратарской, накручивает Педрозу, но Домчака не пробивает.

Карпаты – Динамо: стартовые составы и онлайн-трансляция центрального матча 7-го тура УПЛ – сюрпризы от Шовковского

Молодой голкипер "львов" и юношеской сборной Украины создает момент выносом на Бруниньо, который обыгрывает Дубинчака, но на свободу не вырывается. Моргун на месте. Чачуа учит Шапаренко, что УПЛ хоть и не самая сильная лига, но думать и двигаться надо однозначно быстрее. Пахаленок очередным роскошным проникающим пасом выводил партнера на убойную позицию, но Амбросий легко обокрал Николая. Бруниньо теперь уже Бражка проходит, с ударом не складывается все так же. Мирошниченко издали приложился прямо в Моргуна.

И тут натиск Карпат уже по центру дал свои плоды. Какие-то удивительные выносы на душу перед штрафной продолжаются, на этот раз Бражко дарит Альваресу возможность, которую он не теряет. Но стоит отметить и то давление, которое оказывали Карпаты большим количеством игроков, вбегавших на прострелы даже во вратарскую. Этот организованный хаос сработал и в моменте с голом Бруниньо, который замкнул с нескольких метров после пятаки Краснопира. Кажется, впервые в этом сезоне Динамо шло на потерю очков именно по игре, а не только по счету.

Первые 40 минут шокировали всех в Динамо. Когда низенький Караваев перепрыгивал двух значительно более высоких оппонентов и забивал после углового Пихаленка, даже Сергей Федоров, ассистент Шовковского, нервно хватался за лицо вместо того, чтобы радоваться. Произошла, впрочем, классическая история с переломными голами в раздевалку. Еще и 18-летний Домчак, похоже, не выдержал давления такого топ-матча. Тиаре едва не забил, когда Назар выпустил мяч в верховой борьбе.

Когда Караваев оформлял дубль, мяч пролетел под рукой молодого кипера. Снова Пихаленок роскошную передачу запустил с углового, теперь с левого фланга. Здесь стоит похвалить Бленуце. Создается впечатление, что лучшие действия форварда, который не с того начал свою киевскую историю, в том, чтобы махать мимо мяча, чтобы партнеры заносили. Перед вторым взятием ворот правого защитника Динамо произошел гол Шапаренко. Николай сам протянул, обыгрался в стеночку с Волошиным, оббежал Бленуце и защитников, и пробил без шансов для вратаря.

Проблемы новичка, который пришел из Румынии, все те же. Разочок неплохо выкатил Волошину под удар, разочек обыграл 1-в-1, но как же медленно и вяловато он все делает. Даже на уровне УПЛ. С таким успехом можно было не тратиться и подтягивать своего Задорожного, но украинскому гренадеру не простили нескольких упущенных супершансов на сборах, а тут будут ставить еще и еще. Динамо не было бы собой, если бы на ровном месте не подарило шанс Карпатам. Тиаре столкнулся теперь и со своим голкипером (Моргун опрометчиво полетел на выход). Повезло, что Дубинчак блестяще прочитал эпизод и чудом выбил из угла пустых ворот.

После множества упущенных возможностей (Огундана и Шапаренко неоднократно были обязаны завершать игру четвертым голом) и суперсейвов Домчака Моргун сперва слишком слабо выбил, а потом потерял ворота и пропустил издали. Третья подряд ничья Динамо с огромным количеством как моментов у чужих ворот, так и привозов возле своих, дарит шанс Шахтеру и Колосу выйти на первое место – единственное, дающее право квалифицироваться в Лигу чемпионов.