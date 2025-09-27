Карпаты неделю назад одержали свою первую победу в сезоне УПЛ, удержав победу над Оболонью (2:0). Успех дался нелегко, но был заслуженным. “Зелено-белые” в принципе не заслужили идти по чемпионату со столь длинной безвыигрышной серией – по ожидаемым очкам они шли четвертыми в таблице, а по ожидаемым голам команда держалась пятой.

Проблемой подопечных Владислава Лупашко стали первые таймы – там и голкиперы привозили регулярно, и защитники грубо ошибались, и даже судьи. Затем Карпаты включали режим героического спасения, выдавая колоссальное количество моментов, однако реализация подводит команду. Даже в победной встрече с Оболонью львовяне могли забивать на 2-3 гола больше

Агрессивный прессинг, высокая интенсивность игры, одинаковая опасность в переходных фазах и позиционном наступлении, постоянное обострение со стандартов... Все это в Карпатах есть, поэтому Динамо и другим соперникам следует готовиться к тяжелой встрече. Шахтер уже обжегся во Львове, уехав домой со счетом 3:3 несмотря на наличие Судакова, а киевляне сейчас точно не сильнее.

С другой стороны, Владислав Лупашко перегибает с пресс-конференциями, в которых постоянно говорится о каком-то сговоре. Не она виновата в поражении Буковине в Кубке – и не конкуренты привозят голы. Карпаты сами подписываются на ошибки, делая ставку на 18-летнего проектного голкипера и очень неубедительных "менторов" вроде Клищука. Не они создают большие разрывы в линиях, которые возникают вследствие большой мобильности и универсальности защитников при открываниях и продвижениях мяча.

"Зелено-белые" принимают смелые, сложные и перспективные решения – как в игровом процессе, так и вне его. Ошибки при такой политике являются нормальными. В тактическом плане нет ничего, чтобы нельзя было исправить по ходу сезона. Единственной серьезной проблемой является пространство, которое часто возникает в центре, где нет стабильности – то линия обороны не поджимает общую структуру, то хавбеки не открываются между линиями. Здесь надо больше определенности.

Но способно ли Динамо воспользоваться этими недостатками Карпаты? Похоже, ответ не может дать даже Александр Шовковский. С одной стороны, киевляне недавно порвали Полесье, которое демонстрирует схожие с Карпатами принципы футбола – в частности, "львы" тоже любят обыгрываться с голкипером в первой фазе атак, активно (контр) прессингуют и миксуют прямолинейные атаки с длительными комбинациями.

Тогда подопечные Александра Шовковского воспользовались проблемами соперника в билд-апе (в частности, вратарскими) – точно так же, как воспользовалась Кудривка в позапрошлом туре. Кроме того, "бело-синие" воспользовались разрывами между линиями и звеньями, которые у Карпат тоже присутствуют.

Впрочем, после этого Динамо выдало три крайне невыразительных матча против более слабых соперников, дважды потеряв очки и пропустив пять голов. Каждую неудачу было на кого списать: 2:2 с Оболонью все эксперты называли тактическим провалом Александра Шовковского, инфарктные 2:1 с Александрией в Кубке связали с ротацией, а 2:2 с ней же в чемпионате – на индивидуальные ошибки защитников. Особенно тренер критиковал Михавку.

Правда же в том, что все эти проблемы прослеживались в каждом из поединков. Несвоевременные и неправильные по духу замены, привозы всех защитников, ужасная реализация (Герреро и Огундана не попадали с метра в пустые) – все это было. Вот только проблем гораздо больше. Одной из главных остается крайне низкая интенсивность игры без мяча, ведь Динамо идет третьим с конца по этим показателям.

И даже при таком футболе Динамо создает достаточно моментов. Если по-честному, то "бело-синие" должны были выносить Оболонь и Александрию с крупным счетом – так, как это было в первых турах с Эпицентром, Рухом и тем же Полесьем. Просто в какой-то момент команда "теряет бензин", недожимая оппонента и постепенно позволяя ему все больше и больше.

Когда подопечные Александра Шовковского в тонусе и сконцентрированы, то они остаются контендерами на чемпионство. Даже несмотря на постоянные привозы обороны, которые особенно часто возникают под прессингом. Вот только сейчас Динамо не способно гарантировать результат даже против аутсайдера – и это очень хорошо для Карпат.

Кадровая ситуация

Травмированы: Стецков, Булеза, Сыч – Тымчик, Попов, Торрес, Кабаев

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Карпаты – Динамо

Карпаты: Домчак – Полегенько, Адамюк, Бабогло, Мирошниченко – Танда – Витор, Чачуа, Бруниньо, Костенко – Краснопир

Динамо: Моргун – Караваев, Биловар, Михавко, Дубинчак – Бражко – Волошин, Пихаленок, Шапаренко, Огундана – Герреро

Прогноз "Футбол 24" – ничья или победа Динамо, тотал больше 2,5

Обе команды немало позволяют у собственных ворот. Или ошибаются на ровном месте, или паникуют под прессингом, или принимают неправильные решения во время розыгрышей – и обрезаются. При этом Динамо и Карпаты очень сильны в атаке (особенно на переходных фазах), поэтому вполне реальным является повторение 3:3, как с Шахтером. Тотал больше 2,5 должны пробить.

Очень интересно, выйдут ли Педрозу и Альварес. Владислав Лупашко в последних матчах присадил на банку стержневых легионеров, которые крайне важны для продвижения мяча под давлением. Также интересно, как данная перестановка повлияет на результат в матче с действительно мощным соперником.

Как бы там ни было, в победу над Динамо не верится, а вот третья подряд ничья "бело-синих" вполне возможна.

