Карпаты сумели повести в счете на 24-й минуте. После навеса с левой штрафной защитники Динамо хаотично отбились, Бражко вынес мяч, но прямо на ногу Пабло Альваресу. Удар в нижний угол – 1:0! Через 3 минуты "львы" удвоили преимущество. Костенко легко проскочил Бражка на фланге и прострелил, Краснопир сумел пяткой продолжить передачу, а Бруниньо опередил всех – 2:0!

Динамо потеряло очки с Карпатами после фееричного камбэка в матче УПЛ – дубли Караваева и Пихалёнка нивелированы на 90+4

Динамо до перерыва отквитало один мяч – Караваев на ближней стойке замкнул навес Пихалёнка с углового. А на старте второй половины киевляне не только сравняли счет, но и вышли вперед. Сначала Шапаренко отдал на Волошина справа, получил ответный пас в штрафной и пробил в касание – 2:2! А через 2 минуты снова сработала связка Пихалёнка и Караваева – первый навесил с углового, а второй, теперь уже ногой, забил! Игра могла завершиться победой Динамо, но Карпаты вырвали ничью на 90+3 минуте. После затяжной атаки и неуверенной игры Моргуна на выходе Бражко головой совершил сейв после мощного удара. Мяч отлетел к Бруниньо на левый фланг, тот отдал на Мирошниченко, который решился на дальний удар. Моргун не успел вернуться на позицию и пропустил в ближний угол – 3:3!