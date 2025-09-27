Карпаты и Динамо встретятся уже вскоре в матче 7-го тура УПЛ. Стартовые составы команд и где смотреть игру узнайте из этой новости на "Футбол 24".

Матч Карпаты – Динамо Киев начнется уже в 18:00 по киевскому времени. В составе киевлян снова отметим появление Моргуна на воротах вместо Нещерета, а также отсутствие в основе Ярмоленко и Буяльского.

Карпаты – Динамо: анонс матча УПЛ

Где смотреть игру Карпаты – Динамо? Поединок уже привычно будет транслировать УПЛ ТВ – канал доступен на MEGOGO, Setanta Sports и Киевстар ТВ.

Стартовый состав Карпат: Домчак – Полегенько, Бабогло, Жан Педросо, Мирошниченко – Альварес, Чачуа, Бруниньо – Пауло Витор, Краснопир, Костенко.

Стартовый состав Динамо: Моргун – Караваев, Биловар, Тиаре, Дубинчак – Бражко – Волошин, Пихаленок, Шапаренко, Огундана – Бленуце.