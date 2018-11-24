Карпаты – Десна – 0:2 – видео голов

Десна уверенно победила Карпаты (2:0) в 16-м туре УПЛ. Смотрите видео голов матча Карпаты – Десна.

Украина. УПЛ, 16 тур

Карпаты – Десна – 0:2

Голы: Филиппов, 27, Старенький, 43

Удаление: Бородай, 51 (К)

Карпаты уступили Десне и продлили антирекордную домашнюю серию поражений в УПЛ

Команды довольно спокойно начали матч. Но гости быстро забрали инициативу и открыли счет счет благодаря точному удару Филиппова.

Десна контролировала ситуацию, попытки "львов" отыграться были безуспешными. Еще до свистка на перерву в ворота хозяев влетел второй мяч.

Карпаты потерпели 5-е подряд домашнее поражение в УПЛ – антирекордная серия клуба. Львовяне с 16-ю пунктами остались на 9-й строчке.

Видео гола Филиппова

Видео гола Старенького