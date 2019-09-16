"Карпаты дали мне все, а я им ничего", – Пидкивка выразил удовлетворение от возвращения в родной клуб

Голкипер львовских Карпат Роман Пидкивка поделился своими впечатлениями после победного матча с Ворсклой (2:1) и рассказал, как чувствует себя после возвращения в родную команду.

"Эмоции после матча исключительно положительные, ведь давно не побеждали во Львове. Очень хотели порадовать своих преданных болельщиков хорошей игрой и удачным результатом. Несмотря на то, что первый тайм мы проиграли, в раздевалке поговорили с ребятами, получили наставления от тренеров. Была уверенность, что мы точно не проиграем в этом матче.

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Я очень счастлив вернуться во Львов, в родные Карпаты! Ведь порой даже было ощущение, что я неправильно поступил, перейдя в свое время в киевский Арсенал. Карпаты – моя родная команда, она мне дала все, а я ей в то время – ничего. Поэтому очень доволен и вдвойне мотивирован после возвращения домой", – рассказал Пидкивка в интервью информационному центру ФК Карпаты.

Напомним, Пидкивка – воспитанник Карпат. Зимой этого года 24-летний голкипер покинул "львов" и перебрался в Арсенал-Киев, где сыграл 14 матчей, пропустил 22 гола и трижды отстоял "на ноль". Летом голкипер вернулся в свою родную команду.

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