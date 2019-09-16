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"Карпаты дали мне все, а я им ничего", – Пидкивка выразил удовлетворение от возвращения в родной клуб

16 сентября 23:05 22 Читати українською
"Карпаты дали мне все, а я им ничего", – Пидкивка выразил удовлетворение от возвращения в родной клуб
Роман Пидкивка / ФК Карпати

Голкипер львовских Карпат Роман Пидкивка поделился своими впечатлениями после победного матча с Ворсклой (2:1) и рассказал, как чувствует себя после возвращения в родную команду.

70’ Кристиан Понде
80’ Марвин Мартинс
 
Владимир Баенко 41’
41’ Владимир Баенко
70’ Кристиан Понде
80’ Марвин Мартинс

"Эмоции после матча исключительно положительные, ведь давно не побеждали во Львове. Очень хотели порадовать своих преданных болельщиков хорошей игрой и удачным результатом. Несмотря на то, что первый тайм мы проиграли, в раздевалке поговорили с ребятами, получили наставления от тренеров. Была уверенность, что мы точно не проиграем в этом матче.

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Я очень счастлив вернуться во Львов, в родные Карпаты! Ведь порой даже было ощущение, что я неправильно поступил, перейдя в свое время в киевский Арсенал. Карпаты – моя родная команда, она мне дала все, а я ей в то время – ничего. Поэтому очень доволен и вдвойне мотивирован после возвращения домой", – рассказал Пидкивка в интервью информационному центру ФК Карпаты.

Напомним, Пидкивка – воспитанник Карпат. Зимой этого года 24-летний голкипер покинул "львов" и перебрался в Арсенал-Киев, где сыграл 14 матчей, пропустил 22 гола и трижды отстоял "на ноль". Летом голкипер вернулся в свою родную команду.

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Карпаты - Ворскла Роман Пидкивка Роман Пидкивка Ворскла Ворскла Карпаты Карпаты
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