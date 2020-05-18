toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ГЕРМАНИЯ КОРОНАВИРУС БАВАРИЯ

Карпаты частично погасили задолженность перед футболистами за два месяца, – СМИ

12:46 22 Читати українською
Карпаты частично погасили задолженность перед футболистами за два месяца, – СМИ
Карпаты / ФК Карпаты

Руководство "львов" понемногу рассчитывается с долгами перед своими футболистами.

"В Карпатах выплатили часть зарплат даже за март-апрель. Но незначительную часть, больше, наверное, не заплатят, потому что в эти месяцы карантинилы.

Карпаты проверили игроков на коронавирус

Пообещали, что финансовая ситуация наладится. С футболистами денежные дела решают индивидуально", – сообщило издание "Спортивка" на своей странице в социальной сети Твиттер.

К слову, ранее СМИ сообщали о задолженности во львовском клубе – руководство "зелено-белых" не выплачивало игрокам зарплату в течение 4,5 месяцев.

Напомним, после 23-х туров УПЛ Карпаты находятся на последней строчке турнирной таблицы.

Конец эпохи заоблачных зарплат – Лунин, Месси и другие звезды чемпионата Испании получили худшие новости

blog_ava
Роналду взял Джорджину в "заложники" – на помощь пришли дети
12:58
48
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
7
час
:
41
мин
Вердер
21:30
Байер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук