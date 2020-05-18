Карпаты частично погасили задолженность перед футболистами за два месяца, – СМИ

Руководство "львов" понемногу рассчитывается с долгами перед своими футболистами.

"В Карпатах выплатили часть зарплат даже за март-апрель. Но незначительную часть, больше, наверное, не заплатят, потому что в эти месяцы карантинилы.

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Пообещали, что финансовая ситуация наладится. С футболистами денежные дела решают индивидуально", – сообщило издание "Спортивка" на своей странице в социальной сети Твиттер.

К слову, ранее СМИ сообщали о задолженности во львовском клубе – руководство "зелено-белых" не выплачивало игрокам зарплату в течение 4,5 месяцев.

Напомним, после 23-х туров УПЛ Карпаты находятся на последней строчке турнирной таблицы.

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