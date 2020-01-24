"Карпаты были, есть и будут – им надо помочь, а не ставить подножку": Садовой призвал депутатов поддержать клуб

Мэр Львова Андрей Садовой считает, что депутаты городского совета должны повторно рассмотреть вопрос о передаче Карпатам в пользование земельного участка возле стадиона Украины.

Напомним, вчера депутаты городского совета Львова отказались предоставить Карпатам в долгосрочную аренду землю вокруг стадиона Украина на льготных условиях. За это решение проголосовали только 18 депутатов. Данное решение может стать определяющим для будущего львовского клуба. Исполнительный директор Карпат Ростислав Ящишин обвинил президента Руха Григория Козловского в агитации депутатов против "зелено-белых".

Мэр Львова Андрей Садовой на заседании Исполнительного комитета горсовета отметил, что Карпаты нуждаются в поддержке в виде предоставления в пользование земельного участка возле стадиона. Глава города предлагает вновь рассмотреть данный вопрос на сессии горсовета.

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"Я очень смущен относительно голосования для закрепления земельного участка за футбольным клубом Карпаты. Очень неприятно, что вчера не хватило голосов, и этот вопрос не был проголосован. Можно много разного говорить, но Карпаты – это наша футбольная команда, они играли на этом стадионе и будут играть всегда. И сегодня, когда там непростая ситуация, им надо помочь, а не ставить подножку. Я считаю, что это досадное недоразумение.

Я бы просил, чтобы мы этот вопрос однозначно предлагали к рассмотрению на следующем пленарном заседании, хотя нужно будет 2/3 голосов, чтобы снова включить его. ФК Карпаты желает заниматься реконструкцией – мы поддерживаем, потому что это наш футбольный клуб. Многие футбольные клубы появляются и исчезают. А Карпаты были, есть и будут", – передает слова Садового официальный сайт Львовского городского совета.

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