"Карпаты были даже не как лебедь, рак и щука, теперь хотим "сделать" Динамо", – президент Ингульца Поворознюк

Президент Ингульца Александр Поворознюк прокомментировал победу над Карпатами в Кубке Украины и рассказал о пожеланиях относительно следующего соперника.

"Вечером накануне игры я приехал в команду, говорю: "Пацаны, надо "сделать" Карпаты! Что для этого нужно?" А они мне: "Александр Григорьевич, если надо – сделаем". Ну о чем дальше было говорить?

"Завтра Ингулец будет колупашить всю УПЛ", – Поворознюк прокомментировал победу над Карпатами в Кубке Украины

Поэтому я был совершенно спокоен за результат. Даже когда мы остались вдесятером. Пацаны если пообещали, то они бы и вдевятером выстояли. На сегодняшний день каждый игрок Карпат индивидуально сильнее наших игроков, но коллектива у них нет.

На поле они были даже не лебедь, рак и щука. Кто как хочет, так и играет. В Карпатах нет сплоченности, видно, что игроки говорят на разных языках, не понимают друг друга. Я с первых минут матча был спокоен, начал переживать только в серии пенальти, потому что это лотерея. Тем более, мы свой первый удар не реализовали.

Кого хотели бы в соперники? Динамо. Никогда с ними раньше не играли, и вот хочется попробовать свои силы с ними. И я думаю, пока и у них, как у Карпат, с игрой не все в порядке, мы и киевлян тоже сможем "сделать", – поделился Поворознюк в комментарии Сегодня.

Напомним, Ингулец переиграл Карпаты в серии пенальти (7:6) после ничьей в основное время (0:0).

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