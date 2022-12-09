"Если взять в целом нашу карпатовскую историю, то должны понимать, что должно пройти определенное время. Команда поднимается на ноги, восстанавливается и двигается вперед. Два года назад мы вообще находились среди аматоров. Тогда у нас не было ничего: ни стадиона, ни базы, ни школы – все исчезло.

Карпаты, Полесье и еще 6 клубов по пути в УПЛ – все участники и детали второго этапа Первой лиги с необычным регламентом

Мы начали с нуля благодаря нашим болельщикам, передавшим нам герб. Благодарен за то, что вы в нас поверили в тот момент. Ведь тогда не было понятно, что и как будет происходить. Сейчас строится база в Бартатове, мы чувствуем себя профессиональным клубом. Нельзя бежать быстрее, чем мы идем. Нужно терпение.

Мы должны понимать, что у нас не было ничего, а сейчас есть шанс выйти в УПЛ. Сколько бы у нас ни было очков – шансы есть! Если все будет хорошо, то летом команда уже должна переехать на новую базу в Бартатове. У нас есть две задачи: выйти в УПЛ и переехать на базу.

Сейчас в Украине идет война, мы это все понимаем. Благодаря тому, что наша страна объединилась, мы понимаем, что готовы за нее сражаться и воевать. Похожая ситуация и в нашей истории. Мы уже победили потому, что подняли Карпаты и не дали им исчезнуть. Если бы мы этого не сделали, то Карпат не было бы.

Сейчас мы находимся в полшага к той цели, к которой стремимся. Но не думайте, что через год мы будем играть в Лиге чемпионов. Команда должна встать на ноги, сделать определенные шаги, построить инфраструктуру и т.д. А это делается не за час и не за один день. Я понимаю, что мы все хотим быть в Лиге чемпионов, и я тоже этого хочу. Мы там будем, только надо, чтобы прошло время", – цитирует Тлумака официальный сайт Карпат.

Напомним, "зелено-белые" финишировали на втором месте Группы А в Первой лиге. От зоны прямого выхода в УПЛ Карпаты отстают на 10 очков, от зоны переходных матчей – на 2.

"Мамо, я вже давно українець": росіянин, який пішов з Динамо через Сабо, випередив Роналдо і зламав ногу перед Кучмою