Вингер Портимоненсе Паулу Витор может присоединиться к Карпатам в летнее межсезонье.

Паулу Витор может стать игроком Карпат уже в ближайшее время, утверждает ТаТоТаке.

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Отмечается, что "львы" подпишут бразильца на правах аренды с опцией выкупа. Интересно, что Витор выходил на поле в составе Портимоненсе с капитанской повязкой. 26-летний игрок выступает на позиции левого вингера, но может сыграть и на правом краю атаки.

К слову, Паулу Витор сыграл в 26 матчах за Портимоненсе в прошлом сезоне, в которых отметился 9 голами и 2 ассистами. Он является воспитанником Васку да Гама, также успел поиграть в Испании – Альбасете, Марбелья, Вальядолид Б. Transfermarkt оценивает Витора в 550 тысяч евро.

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