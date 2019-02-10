Карпаты близки к подписанию француза Йода, – журналист

Львовские Карпаты вскоре могут подписать контракт с полузащитником Каримом Йода.

"Львы" близки к подписанию 30-летнего хавбека. Об этом журналист Кирилл Крыжановский написал в своем твиттере.

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Йода является воспитанником швейцарского Серветта. Также он выступал за Сьон, румынскую Астру, испанские Хетафе, Альмерию и Реус Депортиу, недавно дисквалифицированный из профессиональных турниров на 3 года.

В данный момент Карим Йода пребывает в статусе свободного агента. Зимой Карпаты подписали защитника Хонгла, который тоже играл в Испании.