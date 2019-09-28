Карпаты безвольно проиграли Колосу

Карпаты принимали Колос в рамках 9-го тура УПЛ. Читайте отчет о матче Карпаты – Колос на Футбол 24.

Дождевая львовская погода не испугала гостей с Коваливки. Уже на 9-й минуте игроки Колоса открыли счет в матче. Владислав Нехтий совершил классный забег в штрафную соперника, сбросил мяч Смирному, который расстрелял ближний угол голкипера Карпат.

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После такого нокдауна "зелено-белые" проснулись и забрали инициативу в свои руки, хотя атаки у львовян не клеились. На 28-й минуте встречи после подачи углового мяч оказался у ворот гостей, хаос и нескольких рикошетов откатили круглого к Егору Назарине. Полузащитник Карпат без раздумий пробил из-за пределов штрафной и попал точно в левый угол, не оставив шансов голкиперу.

Казалось команды пойдут на перерыв при ничейном счете, но у Александра Волкова были другие планы. Олег Ильин вырезал передачу с правого фланга точно в ноги Волкову, а 30-летний форвард легко отправил мяч в ворота Пидкивки.

Во втором тайме дождь прекратился, но не слезы болельщиков Карпат. Вместо штурма от хозяев, фанаты "львов" наблюдали за атаками Колоса, которым крайне не хватало точности или везения.

Переломить ход поединка мог Ди Франко на 75-й минуте. Арбитр увидел сомнительную игру рукой игрока Колоса в своей штрафной площадке и назначил пенальти. Итальянский форвард Карпат не сумел с 11-ти метров переиграть Евгения Волынца, голкипер отразил удар.

Гости спокойно довели победный счет до финального свистка. Игроки Карпат заслуженно покинули поле под свист трибун.

Победа подняла Колос в топ-3 турнирной таблицы, у игроков с Коваливки 14 очков. Карпаты с 8-ю очками остаются на 9-й строчке.

Турнирная таблица УПЛ