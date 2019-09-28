toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
АНДРЕЙ ЯРМОЛЕНКО УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ АТЛЕТИКО - РЕАЛ МАДРИД АЛЕКСАНДР ХАЦКЕВИЧ

Карпаты безвольно проиграли Колосу

18:59 170 Читати українською
Карпаты безвольно проиграли Колосу
Карпаты – Колос / Фото ФК Карпаты

Карпаты принимали Колос в рамках 9-го тура УПЛ. Читайте отчет о матче Карпаты – Колос на Футбол 24.

28’ Егор Назарина
 
Евгений Смирный 9’
Александр Волков 43’
9’ Евгений Смирный
28’ Егор Назарина
43’ Александр Волков

Дождевая львовская погода не испугала гостей с Коваливки. Уже на 9-й минуте игроки Колоса открыли счет в матче. Владислав Нехтий совершил классный забег в штрафную соперника, сбросил мяч Смирному, который расстрелял ближний угол голкипера Карпат.

Шахтер разгромил Ворсклу с дебютным голом Коноплянки и оторвался от Динамо на 13 очков

После такого нокдауна "зелено-белые" проснулись и забрали инициативу в свои руки, хотя атаки у львовян не клеились. На 28-й минуте встречи после подачи углового мяч оказался у ворот гостей, хаос и нескольких рикошетов откатили круглого к Егору Назарине. Полузащитник Карпат без раздумий пробил из-за пределов штрафной и попал точно в левый угол, не оставив шансов голкиперу.

Казалось команды пойдут на перерыв при ничейном счете, но у Александра Волкова были другие планы. Олег Ильин вырезал передачу с правого фланга точно в ноги Волкову, а 30-летний форвард легко отправил мяч в ворота Пидкивки.

Во втором тайме дождь прекратился, но не слезы болельщиков Карпат. Вместо штурма от хозяев, фанаты "львов" наблюдали за атаками Колоса, которым крайне не хватало точности или везения.

Переломить ход поединка мог Ди Франко на 75-й минуте. Арбитр увидел сомнительную игру рукой игрока Колоса в своей штрафной площадке и назначил пенальти. Итальянский форвард Карпат не сумел с 11-ти метров переиграть Евгения Волынца, голкипер отразил удар.

Гости спокойно довели победный счет до финального свистка. Игроки Карпат заслуженно покинули поле под свист трибун.

Победа подняла Колос в топ-3 турнирной таблицы, у игроков с Коваливки 14 очков. Карпаты с 8-ю очками остаются на 9-й строчке.

Турнирная таблица УПЛ

blog_ava
Сенсаційна зірка Прімери з галактичним асистом року: його успіх – урок для Луніна
14:40
614
Теги
Карпаты Карпаты Колос Колос Карпаты - Колос
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
56
мин
Сассуоло
21:45
Аталанта
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук