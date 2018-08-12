toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ТРАНСФЕРЫ ЛИВЕРПУЛЬ - ВЕСТ ХЭМ АРСЕНАЛ - МАНЧЕСТЕР СИТИ КАРПАТЫ - ЗАРЯ

Карпаты – Заря – 0:1 – видео гола и обзор матча

20:47 87 Читати українською
Карпаты – Заря – 0:1 – видео гола и обзор матча
Карпаты – Заря – 0:1 – видео гола и обзор матча

Заря на выезде минимально обыграла львовские Карпаты. Смотрите видео гола и лучшие моменты матча.

В 4 туре УПЛ Карпаты принимали Зарю.

Гости активно проводили поединок и имели несколько возможностей для взятия ворот соперника. На 17-й минуте матча Артем Федецкий вынес "полосатого" с линии ворот.

Заря на выезде победила Карпаты

Карпаты ответили ударом Шведа, великолепный сейв выполнил Махарадзе. Впрочем, в конце поединка Заря сумела забить победный гол.

Чемпионат Украины 2018/2019, 4-й тур

Карпаты – Заря – 0:1

Гол: Харатин, 77

Федецкий спасает Карпаты

Сейв Махарадзе

Гол Харатина

Украина4 тур

Карпаты - Заря: Воскресенье 12 августа 2018

Карпаты
Матч окончен
0 : 1
Заря
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Видеоновости Заря Заря Карпаты Карпаты Карпаты - Заря
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
10
мин
Пари Сен-Жермен
22:00
Кан
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук