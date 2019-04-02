Карпаты – Ворскла: анонс матча УПЛ

Карпаты принимают Ворсклу в рамках 23-го тура УПЛ. Анонс и прогноз на матч читайте на Футбол 24.
Карпаты – Ворскла
2 марта, 17:00, Львов, стадион "Украина"
Главный арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков)
Телетрансляция на телеканале "ZIK", текстовая онлайн-транслция на "Футбол 24".
После длительной паузы на сборные и выборы Президента стартует второй этап УПЛ. Карпаты традиционно начинают его с нижней шестёрки, имея лишь одну стратегическую задачу – не остаться в зоне переходных матчей. Конечно, с нашего чемпионата вылететь непросто, но доводить дело до плей-офф не хочется никому – тем более "львам", которые вполне могут побороться за финал Кубка и которым лишние нервы не нужны. Пока "зелёно-белые" идут на девятой позиции, но Олимпик находится всего в одном пункте позади. Осечка в такой ситуации очень нежелательна.
Статистика противостояния Карпат против Ворсклы
Всего: 50 матчей, 19 побед Карпат, 14 ничьих, 17 побед Ворсклы. Разница мячей – 57:49.
В Премьер-лиге: 44 матча (+14, =13, -17, 44:47)
Руководство Ворсклы после позорного вылета из первой шестёрки официально завершило эру Василия Сачко в Полтаве, однако с поисками нового тренера не заладилось. Поговаривали об интересе к Валерию Кривенцову, Роману Санжару, Александру Головку и Виктору Скрипнику, но выбор остановили на наставнике молодёжки – Виталии Косовском. В СМИ, между тем, размышляют над долгами клуба, поэтому первой задачей нового коуча станет преодоление общей депрессии в команде. Реванш за разгром от Карпат в феврале (0:4) – прекрасная мотивация, однако на одном лишь желании победы не одержать. Полтавчане должны собраться и выдать, наконец, нормальный футбол.
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Кадровая ситуация Карпат непростая. Львовянам точно не поможет Франциско Ди Франко, который перебрал жёлтых карточек, а Уильям Де Камарго продолжает лечиться. Дмитрий Клёц и Кевин Мендес тренировались отдельно от общей группы, но может вернуться Андрей Нестеров – он уже восстановился от тяжелого повреждения и сыграл в спарринге против Нивы. У Ворсклы ситуация гораздо лучше: дисквалифицированных или травмированных нет, а по индивидуальной программе тренировались только Денис Васин и Владимир Чеснаков.
"Изюминки" матча:
– Карпаты могут добыть 250-ю победу в чемпионатах Украины.
– Карпаты удерживают клубный антирекорд, не побеждая на своём поле 9 матчей подряд (3 ничьи, 6 поражений)
– Полтавчане в 2019 году в УПЛ ещё не побеждали – по 2 поражения и ничьи
Ориентировочные составы на матч Карпаты – Ворскла
Карпаты: Кучинский – Ковтун, Гуйе, Мегремич – Мякушко, Онгла, Йода, Толочко, Гуцуляк – Швед, Понде.
Ворскла: Шуст – Пердута, Чижов, Даллку, Артур – Скляр, Габелок – Шехич, Шарпар, Ребенок – Карека
Прогноз Футбол 24 – 1:0
Карпаты – слишком крепкий соперник для команды, тренер которой работает около недели. В целом матч должен пройти ровно, но львовяне сейчас являются более собранным коллективом. Минимальная победа "зелёно-белых" кажется вполне возможной.