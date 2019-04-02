Карпаты – Ворскла: анонс матча УПЛ

Карпаты принимают Ворсклу в рамках 23-го тура УПЛ. Анонс и прогноз на матч читайте на Футбол 24.

Карпаты – Ворскла

2 марта, 17:00, Львов, стадион "Украина"

Главный арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков)

Телетрансляция на телеканале "ZIK", текстовая онлайн-транслция на "Футбол 24".

После длительной паузы на сборные и выборы Президента стартует второй этап УПЛ. Карпаты традиционно начинают его с нижней шестёрки, имея лишь одну стратегическую задачу – не остаться в зоне переходных матчей. Конечно, с нашего чемпионата вылететь непросто, но доводить дело до плей-офф не хочется никому – тем более "львам", которые вполне могут побороться за финал Кубка и которым лишние нервы не нужны. Пока "зелёно-белые" идут на девятой позиции, но Олимпик находится всего в одном пункте позади. Осечка в такой ситуации очень нежелательна.

Статистика противостояния Карпат против Ворсклы

Всего: 50 матчей, 19 побед Карпат, 14 ничьих, 17 побед Ворсклы. Разница мячей – 57:49.

В Премьер-лиге: 44 матча (+14, =13, -17, 44:47)

Руководство Ворсклы после позорного вылета из первой шестёрки официально завершило эру Василия Сачко в Полтаве, однако с поисками нового тренера не заладилось. Поговаривали об интересе к Валерию Кривенцову, Роману Санжару, Александру Головку и Виктору Скрипнику, но выбор остановили на наставнике молодёжки – Виталии Косовском. В СМИ, между тем, размышляют над долгами клуба, поэтому первой задачей нового коуча станет преодоление общей депрессии в команде. Реванш за разгром от Карпат в феврале (0:4) – прекрасная мотивация, однако на одном лишь желании победы не одержать. Полтавчане должны собраться и выдать, наконец, нормальный футбол.

"О задолженностях Ворсклы знали даже коты Леоненко", – Вацко оправдал Сачко

Селтик поздравил Шведа с наградой лучшему игроку месяца в УПЛ

Кадровая ситуация Карпат непростая. Львовянам точно не поможет Франциско Ди Франко, который перебрал жёлтых карточек, а Уильям Де Камарго продолжает лечиться. Дмитрий Клёц и Кевин Мендес тренировались отдельно от общей группы, но может вернуться Андрей Нестеров – он уже восстановился от тяжелого повреждения и сыграл в спарринге против Нивы. У Ворсклы ситуация гораздо лучше: дисквалифицированных или травмированных нет, а по индивидуальной программе тренировались только Денис Васин и Владимир Чеснаков.

"Изюминки" матча:

– Карпаты могут добыть 250-ю победу в чемпионатах Украины.

– Карпаты удерживают клубный антирекорд, не побеждая на своём поле 9 матчей подряд (3 ничьи, 6 поражений)

– Полтавчане в 2019 году в УПЛ ещё не побеждали – по 2 поражения и ничьи

Ориентировочные составы на матч Карпаты – Ворскла

Карпаты: Кучинский – Ковтун, Гуйе, Мегремич – Мякушко, Онгла, Йода, Толочко, Гуцуляк – Швед, Понде.

Ворскла: Шуст – Пердута, Чижов, Даллку, Артур – Скляр, Габелок – Шехич, Шарпар, Ребенок – Карека

Прогноз Футбол 24 – 1:0

Карпаты – слишком крепкий соперник для команды, тренер которой работает около недели. В целом матч должен пройти ровно, но львовяне сейчас являются более собранным коллективом. Минимальная победа "зелёно-белых" кажется вполне возможной.