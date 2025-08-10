Карпаты и Шахтер встретятся во втором туре УПЛ. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости "Футбол 24".

Матч между Карпатами и Шахтером состоится во Львове сегодня, 10 августа. Начало встречи в 18:00 по киевскому времени.

Карпаты – Шахтер: анонс матча УПЛ

Матч Карпат и Шахтера можно посмотреть в прямом эфире. Онлайн-трансляция доступна на MEGOGO, а также на других провайдерах из списка UPL.TV.

Стартовые составы:

Карпаты: Домчак, Бабогло, Педросо, Полегенько, Танда, Альварес, Чачуа, Шах, Костенко, Игор Невес, Мирошниченко

Шахтер: Ризнык, Бондарь, Грам, Марлон, Конопля, Азаров, Судаков, Бондаренко, Невертон, Педриньо, Кауан Элиас

