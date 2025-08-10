Противостояние Карпат и Шахтера в этом году особенно интересное. Во-первых, львовяне окрепли в кадровом и игровом плане, став одним из главных претендентов на еврокубки. Во-вторых, весной “львы” доказали способность отбирать очки у “горняков”, раскатав ничью – тогда матч тоже проходил на “Украине”. В-третьих, оба клуба являются лидерами УПЛ по количеству бразильцев в заявке.

Маркевич шокирован потерей Карпатами возможности выступить в еврокубках: "Болельщики ждут этого 15 лет"

Интересно, что значительная часть состава донетчан имеет связь со Львовом.За Карпаты выступали Очеретько, Матвиенко, Швед и Назарина, причем сегодня на поле могут выйти все. Кроме того, можно отметить встречу старых знакомых – Марлон Гомес и Жоау Педрозу вместе выступали за сборную Бразилии U-20.

До слова, FAVBET дав прогноз на матч 2-го туру УПЛ 2025/26 між Карпатами і Шахтарем. Коефіцієнт на перемогу львів'ян – 7,10. На тріумф донеччан фахівці дають 1,49.

"Зелено-белые" ждали сезон с огромными надеждами, а руководство уже поставило задачу выхода в еврокубки. Цель кажется логичной, однако ее реализация летом хромала. Клуб не нашел равноценной замены двум сильным голкиперам, сделав ставку на 18-летнего Домчака, а также подписал двух вингеров (Педру Витора и Карабина). Очень важным стал выкуп Брунинью и Педрозу, однако на этом трансферная кампания завершилась.

Нового Очеретько найти не удалось, а еще ушел Пидлепенец. По всему получается, что Карпаты остались плюс-минус такими же, как и были весной – а для выхода в еврокубки нужен определенный левел-ап. Пока что существует надежда на Владислава Лупашко, для которого отсутствие значительной группы новичков может быть даже плюсом, ведь его футбол очень зависит от сыгранности и понимания сложных игровых принципов.

Вот только в поединке с Полесьем это не сработало. Команда пыталась работать в привычном русле, высоко прессингуя и агрессивно вступая в отборы, однако интенсивности не хватило. Если год назад львовяне выдавали темп в 5,5 единоборств за минуту владения соперника, то неделю назад показатель достиг только 4,7. Владислав Лупашко отмечал, что его подопечные еще не успели набрать кондиции, достаточные для противостояния участнику еврокубков.

Но не факт, что именно физическая форма стала причиной безумных разрывов, которые возникали в структуре Карпат. Полесье, заменив половину состава, порвало галичан в контратаках и тотально контролировало игру. Один из голов привез Домчак – это уже следствие трансферной кампании. В конце концов, надо отметить проблемы с глубиной состава в обороне, ведь сейчас аж четыре футболиста находятся в лазарете.

Учитывая все эти факторы, букмекеры оценили шансы "львов" не победу примерно так же, как и шансы Руха в матче с Динамо. Впрочем, у Шахтера есть свои проблемы – в том числе и кадровые. Отсутствие Траоре еще можно было бы пережить, однако травмы Кевина и Эгиналду существенно ограничили возможности для ротации. А ее проводить надо, ведь впереди очень тяжелое и нервное противостояние с Панатинаикосом.

Греки стали первым серьезным оппонентом "горняков" в сезоне. До этого выдержать их темп, агрессию без мяча и атакующую вариативность казалось нереальным, однако "Пао" опустил команду с небес на землю. Там и футболисты индивидуально мощные, и аналитика прошла на высшем уровне, и тактический план был хорошим.

Шахтер привык к открываниям за спинами, однако Эпицентр и Панатинаикос смогли уменьшить влияние этого фактора. Подольцы сыграли через максимально низкий и широкий блок, эллины – из-за хорошей готовности защитников к забросам + количественное преимущество в зонах завершения. При этом оба коллектива умело контратаковали дончан, пользуясь структурными проблемами с донецкой балансировкой атак.

"Горняки" еще и часто проваливают зону подбора при стандартах и кроссах соперника, чем тоже пользовались греки. Карпаты тоже способны реализовать такой план – особенно с учетом усталости Шахтера и необходимости дозировать нагрузку. Весной этот же состав львовян удержал нулевую ничью с "оранжево-черными", причем сделал это довольно уверенно.

Но букмекеры не просто так считают Шахтер фаворитом. Кроме безумного класса исполнителей, надо отметить глубину состава – если Турана надо будет победить, то гвардия пойдет в огонь и усилит игру. Тактические же проблемы в последних матчах еще не значат, что против "горняков" нашли противоядие. В определенной степени они продиктованы стилем и были ожидаемыми, а где-то еще не хватает слаженности (в частности, в переходах из атаки в оборону).

При этом Шахтер еще ни разу не сыграл плохо. Даже в Афинах коллектив регулярно находил и атаковал пространство, лучше работал на мяче и хорошо прессинговал. Греки не выдержали этого темпа, подсев в низкий блок и отдав контроль дончанам. Карпатам следует готовиться к супертяжелой встрече, но шансы на успех таки есть.

Кадровая ситуация

Травмированы: Сыч, Булеза, Стецков, Квасница – Кевин, Траоре, Эгиналду, Крыськив

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Карпаты – Шахтер

Карпаты: Домчак – Полегенько, Бабогло, Педрозу, Мирошниченко – Альварес – Карабин, Чачуа, Бруниньо, Костенко – Невес

Шахтер: Резник – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров – Марлон – Алиссон, Очеретько, Педринью, Невертон – Швед

Прогноз "Футбол 24" – победа Шахтера

Львовяне помнят о мартовских 0:0 с Шахтером, однако тогда добыть результат было проще. Колос вообще громил дончан. Сейчас же у "горняков" грамотная структура позиционных атак, на порядок выше интенсивность игры без мяча и мощный состав – чего только Алиссон стоит. Конечно, сегодня надо ротироваться, однако Шахтер даже без 4-5 лидеров сильнее того же Полесья.

Карпаты могут дать бой. Не станет неожиданностью отсутствие голов в первые 45-60 минут, но выдержит ли оборона львовян больше? Судя по разрывам и ошибкам с Полесьем в стартовые 35 минут, оставить ворота "сухими" не удастся – да и атака пока что не впечатляла. Именно поэтому более вероятной кажется победа "оранжево-черных".

"В ногу влетел осколок массой 89 граммов, но я вернулся на поле": легендарный комментатор прошел войну и играет с Рыкуном