Карпаты повели в счете на 20-й минуте. После навеса с правого фланга Игорь Невеш в касание сбросил на Бруниньо, а тот пробил в ближний угол – 1:0! Через 5 минут бразильский форвард мог забить и сам, но не смог перебросить Ледвия. Бруниньо едва не создал шедевральный ассист, в касание через себя отдав на Очеретько, но тот не смог пробить мимо вратаря.

Карпаты уверенно победили Рух во львовском дерби – дебютный гол Невеша приблизил "львов" к зоне еврокубков

На перерыв команды ушли при счете 2:0. После розыгрыша углового от ноги Стецькова мяч полетел в перекладину, от которой опустился вниз – Невеш с метра открыл счет своим голам в УПЛ. Во втором тайме после розыгрыша углового Пидгурский срезал мяч в собственные ворота – 3:0! Рух отквитал один мяч, Пастух размочил счет, но на большее "желто-черных" не хватило.