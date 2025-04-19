"Зелено-белые" взяли очень активный старт, создав первый перспективный момент уже на 5-й минуте. Отличиться мог Полегенько, который подхватил отскок после навеса Шаха, однако мяч полетел значительно выше ворот. Значительно опаснее было на 15-й минуте, когда Бруниньо выполнил подачу-удар в район дальней стойки – сфера закрутилась в ворота, однако Ледвий спас Рух!

Впрочем, еще через пять минут "желто-черным" пришлось разыгрывать с центра поля. Карпаты открыли счет в результате подачи Полегенько, которую Невес идеально сбросил под удар Бруниньо – бразилец с близкого расстояния уверенно прошил голкипера. 1:0!

На 25-й минуте Невес мог оформить гол+пас, воспользовавшись неудачным пасом назад от Алмазбекова. Игорь вылетел один на один с Ледвием и попытался его перебросить. Дмитрий выиграл дуэль у нападающего, после чего Карпаты взяли некоторую паузу в обострениях. Они владели инициативой, однако опасности у ворот Руха не возникало вплоть до 45-й минуты.

А затем произошел угловой, который удвоил преимущество "львов". Бабогло подрезал навес на дальнюю штангу, а Стецьков точно подставил ногу в борьбе – от нее мяч срикошетил в перекладину, а затем и в Невеса. Так Игорь забил свой дебютный гол за Карпаты! Основному форварду "зелено-белых" понадобилось для этого аж 25 матчей.

Команды отправились отдыхать при счете 2:0 в пользу подопечных Владислава Лупашко. Рух ничего интересного в первом тайме создать не смог – вспомнить можно разве что дальний выстрел Алмазбекова с лета, который не был точным. Команда Виталия Пономарева нанесла втрое меньше ударов, только раз попав в створ.

На старте второго тайма руховцы попытались возродить интригу, интенсивно прессингуя и пытаясь чаще бить по воротам. На 54-й минуте давление вылилось в отбор и контратаку 3-в-2 – в ее завершении Пастух сбросил мяч на левый край штрафной, а свежий Рунич оказался перед Кинарейкиным. Угол был острым, поэтому голкипер спокойно парировал удар Василия под ближнюю.

На 59-й же минуте Карабин подхватил отскок после прострела и вколотил с окраин вратарской площадки. Позиция была неудобной, поэтому дальнейший выстрел прошел мимо ближней девятки. А еще вспоминается угловой с подачей на линию полукруга, откуда вгатил Пидгурский – и снова неточно.

Постепенно агрессия Руха сошла на нет. Уже с 60-х минут Карпаты восстановили контроль над игрой, а на 73-й "львы" еще и устроили разгром. Подача с углового на ближнюю штангу продолжилась замыканием Чачуа и рикошетом от Пудгурского, в результате которого мяч залетел в ворота – 3:0! Это был автогол опорника "желто-черных".

Рух сумел только размочить счет, причем тоже после корнера. Пастух пробил головой после навеса Карабина, а Кинарейкин неуклюже уронил мяч в ворота. Похоже, он так и не решил, ловить мяч или парировать. 3:1!

Карпаты побеждают в обоих львовских дерби в чемпионате и набирают 39 очков. До четвертой позиции – то есть до зоны еврокубков – не хватает всего двух зачетных баллов, но там засело Полесье. Житомиряне сыграют свой матч в туре чуть позже. Рух остается девятым.