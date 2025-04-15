"Зелено-белые" в матче против Руха могут рассчитывать на вингера Илью Квасницу и полузащитника Олега Федора, которые выступают за Карпаты на правах аренды, сообщает Sport.ua.

Карпаты хотят выкупить контракт хавбека Шахтера – известно, от кого зависит переход

Согласно условиям соглашения, этим футболистам не запрещается играть против команды, которой они принадлежат. Поединок 25-го тура украинской Премьер-лиги Карпаты – Рух состоится 19-го апреля, начало матча – в 13:00 по киевскому времени.

Напомним, Олег Федор и Илья Квасница перешли в Карпаты в январе после договоренности об объединении усилий двух львовских клубов. В нынешнем сезоне Квасница и Федор провели в составе "зелено-белых", соответственно, 2 и 3 поединка, результативными действиями не отмечались.

Карпаты одолели Ингулец несмотря на рекордный сейв Паламарчука – дубль Бабогла принес первую за полгода выездную победу