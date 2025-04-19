Львовское дерби вернулось в УПЛ. Ранее у них всегда был богатый и амбициозный фаворит с большей фан-базой, однако возвращение Карпат подарило городу противостояние двух равных мастодонтов. Оба имели мощный состав, оба претендовали на еврокубки – и оба имели сложные исторические взаимоотношения.

Карпаты – Рух: известно, сыграют ли экс-игроки "желто-черных" во львовском дерби

Два осенних поединка между "зелено-белыми" и "желто-черными" не порадовали большим количеством моментов, да и уровень игры был невысоким. Но ведь оставался дух дерби! А потом произошло новогоднее "объединение", которое вылилось в переход четырех лидеров Руха в лагерь Карпат – прямо сейчас оно оказало очень негативное влияние на противостояние.

Виталий Пономарев потерял лучших футболистов, в результате чего победил только в двух матчах из восьми, а его подопечные забили всего три гола. Лучшие футболисты, в свою очередь, не стали основными в Карпатах – кто-то быстро травмировался (Сыч), кто-то пропустил сборы (Квасница), а кому-то банально не доверяют (Краснопир, Федор).

При этом Владиславу Лупашко следует как-то интегрировать этих игроков в общую систему, и он честно пытался в первых турах – получалось так себе. В конце концов, большой удар получили болельщики, ведь осеннего духа дерби уже нет. Рух сам публично признал себя "младшим братом" Карпат, да и в таблице львовяне расположены слишком далеко.

Спасти дерби мог бы хороший футбол, но и тут галичане подводят. Нельзя сказать, что тренеры или футболисты не стараются – если вдаться в детальный анализ, то станет понятно, как много полезной работы они выполняют. Вот только радикального улучшения игры весной не произошло.

О Рухе уже было сказано выше, однако и Карпаты разочаровывают. В семи турах "львы" добыли всего три победы, плюс зацепились за ничью с Шахтером и Полесьем. Вроде и неплохо, но разгром Черноморца был подарен одесскими защитниками – а так "моряки" играли лучше (особенно до перерыва). С Ингульцом и против житомирян было создано немного моментов, а в Полтаве их не было вообще.

От подопечных Владислава Лупашко явно ожидают большего. Пока в футболе "зелено-белых" больше индивидуальных перфомансов, чем командных – в частности, они очень зависимы от настроения Бруниньо. Впрочем, в первом сезоне после возвращения в УПЛ проблемы понять можно, да и кадровая ситуация весной остается непростой (особенно на флангах обороны).

По-настоящему спрашивать с Карпат надо спрашивать уже летом, если не осенью. А пока что "львы" подходят к встрече с Рухом в статусе безусловного фаворита. Комментатор Дмитрий Шпирко заявил, что среди футболистов "желто-черных" есть ощутимая эмоциональная заряженность на богатого соседа – будем надеяться, что они все же спасет дух львовского дерби.

Кадровая ситуация

Травмированы: Сыч, Булеза – Клайвер, Сапуга

Дисквалифицированные: Костенко (Карпаты)

Ориентировочные составы на матч Карпаты – Рух

Карпаты: Кинарейкин – Полегенько, Педрозу, Бабогло, Мирошниченко – Альварес – Пидлепенец, Очеретько, Чачуа, Бруниньо – Невес

Рух: Ледвий – Роман Слюбик, Дидык, Лях – Пидгурский – Карабин, Эдсон, Слюсар, Рунич – Климчук

Прогноз "Футбол 24" – ничья или победа Карпат, будет хотя бы один гол

Трудно делать прогноз на этот матч, учитывая нестабильность обоих коллективов. Даже результативность спрогнозировать трудно, но голы таки будут. Хотя бы один. Больше шансов на победу имеют Карпаты, однако Руху вполне по силам "засушить" встречу.

Похоже, все решит рандом. Точно не верится в поражение "зелено-белых".

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