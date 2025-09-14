В рамках 5-го тура УПЛ 2025/26 Карпаты принимают Полтаву, Кривбасс сыграет с Полесьем, а Заря – с Колосом. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Карпаты – Полтава

Трудно поверить, но Карпаты до сих пор не выиграли ни одного матча в чемпионате. После безапелляционного поражения от Полесья "львы" расписали три ничьи – феерические 3:3 с Шахтером, спокойные 1:1 с Колосом и героические 2:2 с Кудривкой в меньшинстве (после несправедливого удаления). Результаты откровенно неплохие, а количество подаренных эмоций просто сумасшедшее.

Езерский рассказал, почему прекратил сотрудничество с Карпатами: "Так долго не могло продолжаться"

По ожидаемым очкам подопечные Владислава Лупашко держатся шестыми, наиграв на 6,5 ожидаемых забитых и пропущенных голов. Часть реальных пропущенных была привезена самим себе, однако все это не имеет значения – важно только отсутствие побед и 16 место в турнирной таблице. Очевидно что так продлится недолго и Карпаты подтянутся вверх, но начинать нужно уже сейчас. Без вариантов.

Полтава кажется удобным соперником для получения первой победы. Дебютант УПЛ потерпел поражения в трех из четырех поединков, причем команда пропускала все больше голов – два от Руха, три от Кудривки и четыре от Зари. Первые две неудачи можно списать на судейские ошибки, которые сломали неплохую игру, однако вынос от луганчан произошел без шансов.

Впрочем, Карпатам не следует недооценивать новичков. Полтава до последнего тура давала бой всем, отчасти выглядя лучше соперника, а Верес вообще удалось переиграть – пусть и не без фарта в последние полчаса. Особенно выделяется Веремеенко (чемпион мира, между прочим), который опасен на стандартах и очень надежен сзади. Также хорошо зарекомендовали себя опорник Плахтырь, фулбек Бужин и центрбек Пидлепич.

Кадровая ситуация

Травмированы: Стецьков, Булеза, Сыч – Кобзарь, Щербак, Даниленко, Коцюмака

Дисквалифицированы: Бабогло (Карпаты)

Ориентировочные составы на матч Карпаты – Полтава

Карпаты: Домчак – Полегенько, Адамюк, Педрозу, Мирошниченко – Альварес – Витор, Чачуа, Бруниньо, Шах – Краснопир

Полтава: Восконян – Бужин, Веремеенко, Пидлепич, Кононов – Мисюра, Плахтырь – Одарюк, Хахлев, Галенков – Вивдич

Прогноз "Футбол 24" – победа Карпат, "львы" забьют не менее двух голов

Карпаты – безусловные фавориты противостояния. Львовяне наконец вернутся на "Украину", которая будет гнать команду вперед. "Зелено-белым" нужна только победа, а кадровые ресурсы и тактические возможности несравнимы с потенциалом Полтавы.

Все указывает на триумф хозяев, причем "львы" должны забить не менее двух голов. Они и сами отмечаются приличной результативностью, и соперник пропускает много. Конечно, в контексте УПЛ предыдущие матчи не имеют значения для прогнозирования, однако Карпаты кажутся слишком сильными для Полтавы.

Кривбасс – Полесье

Возможно, центральный матч во всем туре. Он интересен и из-за особенностей игры команд, и из-за кадрового наполнения. Кривбасс, например, удивил игрой с высокой линией обороны в первых трех турах – Подопечные Патрика Ван Леувена копипастили Барселону вместе с ее же проблемами в защите. Криворожане лидировали в УПЛ по количеству офсайдов для соперников, но все равно получали кучу моментов с частыми выходами один на один.

В поединке с Колосом идея не сработала вообще, но Металлист 1925 и Зарю команда переиграла, забив 5 голов. Правда, харьковчане и луганчане создали бешеное количество моментов (чего не скажешь о Кривбассе) – битва с "черно-белыми" стала квинтэссенцией в плане полученных выходов один на один с Кемкиным. Тренерский штаб был настолько поражен, что в победной встрече с Оболонью отказался от столь смелой игры защитников.

В целом же криворожане лидируют по оверперформансу в чемпионате. Они пропустили на 3,8 голов меньше, чем имели – и забили на 2,5 больше. Такие цифры стали возможными благодаря прекрасной реализации, хорошей игре Твердохлиба и Задераки, а также гигантскому количеству сейвов Кемкина.

Полесье же усилило голкиперскую позицию супертрансфером по меркам УПЛ – точнее, суперорендой. В Украину после шести месяцев в Саудовской Аравии вернулся Бущан, который точно выдавит из клуба Волынца или Кудрика. Возможно, Георгий уже сегодня займет место в воротах житомирян. Кроме того, "волки" арендовали Брагару и подписали Шепелева, которые хорошо знакомы Руслану Ротаню по молодежке и Александрии.

Победа нужна Полесью любой ценой, ведь команда не знала их на протяжении шести матчей во всех турнирах. Причем все шесть завершились поражениями. В чемпионате пришлось встретиться с Динамо, Колосом и ЛНЗ – это очень серьезные соперники, однако при своих ресурсах коллектив не имел право проиграть во всех этих поединках с суммарным счетом 1:7.

Даже неудачные результаты можно было бы простить, если бы житомиряне продемонстрировали хороший футбол, однако его тоже не было! У ворот ковалевцев и луганчан Полесье вообще ничего не создало, а киевляне уничтожили саму систему Руслана Ротаня – наказывали за короткие обыгрыши с голкипером и рвали на переходных фазах. Словом, на еще одну неудачу житомиряне не имеют права.

Кадровая ситуация

Травмированы: Крушинский, Тейлор (оба – Полесье)

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Кривбасс – Полесье

Кривбасс: Кемкин – Юрчец, Конате, Виливальд, Боржес – Араужо – Лин, Задерака, Твердохлеб, Мендоса – Парако

Полесье: Бущан – Кравченко, Чоботенко, Сарапий, Михайличенко – Бабенко – Гуцуляк, Андриевский, Леднев, Великан – Филиппов

Прогноз "Футбол 24" – тотал больше 2,5

Кривбасс имеет слишком большой перебор по сравнению с ожидаемыми показателями, что обязательно выльется в регрессию к среднему. Фарт рано или поздно будет исчезать, хорошие матчи начнут завершаться неудачами, а результаты таким образом опустятся до статистики. Избежать этой футбольной закономерности удавалось только Юрию Максимову.

Полесье же имеет серьезные проблемы со взломом низких и средних блоков. Против Фиорентины житомирянам было легче, чем в чемпионате, ведь там был простор – в Украине его стараются не давать. Вот только Кривбасс пока не славится надежной защитой, поэтому "волки" наконец смогут разбегаться. Особенно если Патрик ван Леувен снова рискнет с высокой линией обороны.

Почему-то кажется, что в Кривом Роге команды пробьют тотал больше 2,5. Они много позволяют у собственных ворот и имеют сильный кадровый потенциал в атаке. Определить же победителя до стартового свистка нереально – соперники более-менее равны.

Заря – Колос

Еще один классный матч. Назначение Скрипника, уход Яцика и Антюха, слабенькая игра Зари против ЛНЗ и отсутствие заявленных задач настраивали болельщика на депрессивный футбол луганчан – впрочем, у Виктора Анатольевича случился ренессанс. Под его руководством расцветают юные таланты (Слесар, Саленко, Маткевич), Мичин расширил диапазон задач и стал еще лучше, а новички делают результат в дебютных матчах.

Даже Будковский забил три гола в четырех матчах (а еще больше не забил), хотя раньше Филипп не вписывался в футбол Скрипника. Что наиболее важно, Заря демонстрирует целостный, агрессивный и интересный футбол. Команда одолела Кудривку (2:1) и разгромила Полтаву (4:1), а проиграла только Кривбассу в матче с миллионом выходов один на один и бешеным количеством сейвов Кемкина. Причем луганчане едва не отыгрались с 0:2 и 1:3.

И все это произошло без знаменитого "ромба" Скрипника – и даже без Владлена Юрченко. Впрочем, "стеклянным подбородком" остается защита, которая очень легко пропускает голы. Особенно когда касается атак на пространстве. Показательно, что Кудривка забила Заре после выноса голкипера за спину Джордану, которого обошли словно на велосипеде.

Этот минус очень неудачно сочетается с главным козырем Колоса – молниеносной работой в переходных фазах. Подопечные Руслана Костышина очень быстро и эффективно контратакуют. Это не просто беготня в свободную зону, а проработанная система действий после возвращения мяча. Футболисты понимают, через кого и куда надо развивать контрвыпад, а также имеют четкий механизм завершения. В частности, в штрафной на замыкании кроссов часто можно увидеть опорников.

Концептуально – ничего нового. То же самое можно было увидеть и весной. Тренерский штаб только нашел эффективную девятку в атаку (Климчука) и попытался добавить в позиционной работе (в частности, экспериментируя с короткими обыгрышами в билд-апе). Голкипер Пахолюк стал активнее приобщаться к игре, запуская точные лонгболы (они стали одной из причин победы в Житомире).

Нынешний Колос напоминает прошлогоднюю Александрию. Результаты пока что очень хорошие – три победы и ничья в четырех турах. Ковалевцы одолели Кривбасс (2: 1), Полесье (1: 0) и Эпицентр (1: 0), а с Карпатами разделили очки (1: 1). Потеря Великана в последнем туре не ощущалась вообще, а небольшое количество голов не должна вводить в заблуждение. Колос должен был забивать больше, хотя это и не коррелируется с ожидаемыми показателями (слишком малая выборка, поэтому статистика привирает).

Кадровая ситуация

Травмированные: Бурда, Ориховский (оба – Колос)

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Заря – Колос

Заря: Сапутин – Пердута, Джордан, Башич, Вантух – Попара – Слесар, Мичин, Саленко, Маткевич – Будковский

Колос: Пахолюк – Понедельник, Козик, И. Красничи, Цуриков – Элиас, Гагнидзе – Алефиренко, Ррапай, Гусол – Климчук

Прогноз "Футбол 24" – победа Колоса

Колос надежнее Зари в обороне и способен рвать на контратаках. Заря сильна на пространстве, но с реально сильной обороной – такой, как у ЛНЗ – моментов почти не возникало. Правда, это был только первый тур, поэтому далеко идущие выводы делать не следует.

Для подопечных Виктора Скрипника поединок в Ковалевке станет настоящей проверкой уровня. На бумаге же хозяева сильнее – очередные 1:0 или 2:1 кажутся вполне вероятными. Если команда Руслана Костышина победит и сегодня, то можно смело записывать Колос в фавориты борьбы за топ-4.

