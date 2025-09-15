Карпаты сыграли вничью с Полтавой в 5-м туре УПЛ (1:1). Видео голов и обзор матча смотрите на Футбол 24.

Уже на 21-й минуте Полтава открыла счет: Кононов вывел Одарюка разрезным пасом на левый фланг, и форвард, обыграв Клищука, спокойно отправил мяч в сетку – 0:1!

Карпаты ответили во втором тайме. На 68-й минуте после подачи с углового полтавчане вынесли мяч за пределы штрафной, где его подхватил Фабиано. Свежий джокер хозяев мощным ударом низом пробил в цель и сравнял счет – 1:1.

Финальный свисток зафиксировал ничью. Львовяне так и не сумели прервать свою безвыигрышную серию и остаются единственной командой УПЛ, которая до сих пор не одержала победы в этом сезоне.

