Карпаты в матче 1-го тура УПЛ сезона 2025/26 принимают Полесье. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию встречи – в этой новости на "Футбол 24".

Матч между Карпатами и Полесьем состоится во Львове 3 августа. Начало встречи – в 18:00 по киевскому времени.

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Где смотреть Карпаты – Полесье? Встреча доступна для просмотра в прямом эфире. Онлайн-трансляция присутствует на MEGOGO, а также на других провайдерах из списка UPL.TV.

Стоит отметить, что в составе Карпат дебютирует 18-летний голкипер Назар Домчак. В свою очередь, Руслан Ротань после ответного матча против Санта-Коломы в Лиге конференций провел сразу четыре изменения в стартовом составе Полесья.

Наставник житомирян оставил в запасе трех результативных игроков – Андриевского и Филиппова, которые отметились голами, а также Гуцуляка, отдавшего голевую передачу в прошлом матче.

Стартовые составы:

Карпаты: Домчак, Мирошниченко (к.), Жан Педрозу, Бабогло, Полегенько, Альварес, Бруниньо, Чачуа, Костенко, Карабин, Краснопир.

Полесье: Кудрик, Михайличенко, Сарапий, Чоботенко, Кравченко, Бабенко (к.), Таллес, Леднев, Крушинский, Назаренко, Гайдучик.

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