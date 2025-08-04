"Сенсационный результат был зафиксирован в матче Кудривка – Александрия, где гости выглядели немотивированными, а их уровня подготовки не хватило, чтобы избежать поражения от амбициозного дебютанта (1:3). И дело вовсе не в том, что александрийцы доигрывали поединок в меньшинстве – номинальные хозяева действовали значительно лучше.

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Что же до удалений, арбитр Евгений Цыбулько действовал в соответствии с правилами: Кирилл Ковалец получил два предупреждения, а легионер Мигел Кампуш был удален прямой красной карточкой за грубую игру. Кстати, он вызывающе вел себя даже во время ухода с поля, и ему не избежать серьезного наказания.

Бушевали страсти и во Львове, где Карпаты принимали Полесье (0:2). Уже в начале гости вышли вперед, но арбитр Дмитрий Панчишин после подсказки арбитра VAR Николая Балакина отменил взятие ворот из-за фола Богдана Леднева перед результативной передачей.

От львовян ожидал большего, однако игру провалил стопер Владислав Бабогло, который "привез" два гола. Мог быть и третий, когда под конец матча он сбил Александра Филиппова, но тот не реализовал пенальти.

Дмитрий Панчишин принимал решение взвешенно, и при необходимости ему помогал Николай Балакин. Единственный вопрос вызывает эпизод в начале второго тайма, когда нападающего хозяев Игоря Краснопира явно придержали в штрафной площади – пенальти было очевидным. Почему это нарушение осталось без внимания рефери и арбитра VAR, для меня остается загадкой", – сказал Ступар для Sport.ua.

Карпаты с поражения стартовали в УПЛ, уступив Полесью – отмененный гол, два пенальти и "коварный" VAR