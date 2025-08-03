Карпаты так круто вернулись в УПЛ, что едва не заскочили в еврокубки – хотя такой задачи никто не ставил. Тогда львовянам немного не хватило сил и уверенности, однако интрига сохранялась до самого конца. Сейчас же все ожидают прорыва в топ-4. Вот только не все так просто.

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Команда Владислава Лупашко за лето потеряла двух сильных голкиперов. Сначала клуб распрощался с Кемкиным, продав его в Кривбасс – а потом пришел Вильяреал, который дал за Кинарейкина 700 тысяч евро. Таким образом, "львы" остались с 18-летним Домчаком, которого очень расхваливали на уровне U-19. Возможно, именно он и начнет сезон в основе, однако Карпаты выписали еще и Мысака с Клищуком.

Не менее важной потерей стал Очеретько, которого Шахтер вернул из аренды. Также стоит отметить уход вингера Пидлепенца. Менее заметным стало прекращение сотрудничества с Сакивым, Чехом и Кузыком.

Новичков было совсем мало. Кроме вышеупомянутых голкиперов, важным стало подписание двух вингеров – Карабина из Руха и Паулу Витора из Портимоненсе (аренда). Главным же достижением "львов" следует назвать выкуп Брунинью и Педрозу, за которых пришлось выложить 1,7 млн евро. И все равно болельщики и эксперты тревожатся, ведь для прорыва в еврокубки хотелось бы увидеть кадровый и финансовый левел-ап.

С другой стороны, Карпаты сосредоточились на подписании действительно сильных футболистов, а не "шлака". Кроме того, большое количество новичков во втором сезоне не очень-то и нужно. Галичане и без того собрали мощный состав, а требования Владислава Лупашко требуют длительного обучения и сыгранности.

Болельщики Карпат тревожатся из-за травм защитников. Центрбек Стецьков восстанавливается от повреждения крестов, а фулбеков Сыча и Булезу тоже ожидают аж осенью – но ситуация не такая уж и критическая. Здоровыми остаются Мирошниченко (может сыграть на обоих флангах), Полегенько (правый защитник) и Адамюк (центрбек и правый фулбек).

Все остальные позиции укомплектованы качественно, поэтому Полесье не должно рассчитывать на проблемы Карпаты. Во Львове все хорошо. "Зелено-белые" еще и играют в родных стенах – а стадион "Украина" всегда дает хозяевам бешеный буст к агрессии и интенсивности. Руслан Ротань прекрасно это помнит, ведь именно здесь он потерял последние реальные шансы на чемпионство.

Житомиряне тоже отказались от масштабных летних закупок. Клубу наоборот надо разгрузить раздутую заявку. В СМИ сплетничают о многих фамилиях, которые пойдут "под нож", однако пока ушли только Венделл (конец аренды) и Батиста (отказался играть из-за обстрелов). Надолго травмировался Тейлор. По всем остальным футболистам вопросы открыты.

Новичков совсем немного. Новый коуч вместе со штабом перетянул к себе Кравченко и Филиппова, а с Гайдучиком договорились еще весной. Оба нападающие уже успели отличиться в евркоубках.

Футбол под руководством Ротаня очень напоминает то, что уже видели в Александрии. Вот только все эти наработки привели к катастрофе с Санта-Коломой – однако во втором матче Полесье таки разбило проклятых андоррцев. Некоторые тактические аналитики связывают этот успех с откатом к настройкам Ашура, ведь житомиряне включали агрессивный прессинг, выжидали ошибки соперника и играли в вертикальный футбол – с лонгболами во фланги, кроссами и врываниями центрхавов в штрафную.

Вот только похожие паттерны Руслан Ротань использовал и в Александрии, поэтому говорить о каком-то копировании не стоит. Вообще, выборка матчей слишком мала, чтобы делать дальновидные выводы по "волкам", но сильный состав и аналитический штаб списывать точно нельзя. Карпатам сегодня тоже будет непросто.

Кадровая ситуация

Травмированные: Сыч, Булеза, Квасница – Тейлор

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Карпаты – Полесье

Карпаты: Домчак – Полегенько, Бабогло, Педрозу, Мирошниченко – Альварес – Карабин, Чачуа, Бруниньо, Костенко – Невес

Полесье: Кудрик – Кравченко, Чоботенко, Сарапий, Михайличенко – Бабенко, Андриевский, Йосефи, Гонсалвеш – Гайдучик

Прогноз "Футбол 24" – победа Карпат, тотал меньше 2,5

Карпаты имеют небольшое преимущество над Полесьем. Львовяне играют примерно одним составом уже год, все футболисты понимают требования тренера, а матч будет проходить в родных стенах. Житомиряне же проходят процесс перестройки – а еще они продолжают выступления в еврокубках. Это означает необходимость ротировать состав после выезда в Андорру.

Учитывая все вышеупомянутые аспекты, попробуем спрогнозировать победу галичан. А вот со ставками на ожидаемую результативность лучше не играть – здесь может выплыть любой результат. Хотя большого количества голов мы вряд ли увидим.

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