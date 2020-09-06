Львовские Карпаты начинают чемпионат матчем против хмельницкого Подолья на своем поле. Стартовый состав "львов" и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости.

Поединок Карпаты – Подолье начнется в 16:00 на стадионе Украина. Это второй поединок для "зелено-белых" после вылета из УПЛ. На прошлой неделе Карпаты позорно проиграли Эпицентру (0:4) в рамках Кубка Украины.

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В 1-м туре во Второй лиге соперником львовян будет Подолья. Хмельницкая команда завершила прошлый сезон на 6-м месте группы А. В конце августа Подолье сняло скальп другого галицкого клуба – Прикарпатья – в Кубке Украины, переиграв ивано-франковцев в серии пенальти.

Стартовый состав Карпат:

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Карпаты – Подолье: онлайн-трансляция матча 6 сентября 2020: