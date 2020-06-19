toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ДИНАМО КИЕВ ТОТТЕНХЭМ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БОГДАН ЛЕДНЕВ СЕВИЛЬЯ - БАРСЕЛОНА

Карпаты – Олимпик: матч официально перенесли в Луцк из-за ситуации во Львове

16:06 - Читати українською
Карпаты – Олимпик: матч официально перенесли в Луцк из-за ситуации во Львове
Карпаты – Олимпик: матч пройдет в Луцке / ФК Карпаты

Поединок 27 тура УПЛ между Карпатами и Олимпиком пройдет на резервной арене львовян в Луцке.

 

Матч Карпаты – Олимпик в рамках 27-го тура Премьер-лиги будет сыгран на стадионе Авангард в Луцке. Данная арена является резервной для львовского клуба на сезон 2019/20, сообщает официальный сайт "зелено-белых".

"Команда стоит на вылет, наблюдается бардак": экс-игрок сборной Украины – о грустном положении Карпат

Поединок перенесен из Львова в связи с резким ухудшением эпидемиологической ситуации во Львовской области. Как известно, Карпаты после паузы не сыграли еще ни одного матча, ведь в лагере "львов" была зафиксирована массовая вспышка COVID-19. Именно подопечные Романа Санжара являются явным аутсайдером чемпионата, набрав лишь 14 очков в 23-х турах.

К слову, ранее УПЛ перенесла встречу на один день – игра пройдет в воскресенье, 21 июня. Начало в 17:00.

"Карпати хочемо врятувати": відвертий Роман Санжар – про всі причини кризи "зелено-білих" і наклепи на свою адресу

blog_ava
Реал продлил аренду конкурента Лунина и определился с судьбой украинца на следующий сезон
12:42
526
Теги
Олимпик Олимпик Карпаты - Олимпик Авангард Луцк Карпаты Карпаты
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
33
мин
Севилья
23:00
Барселона
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук