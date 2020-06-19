Карпаты – Олимпик: матч официально перенесли в Луцк из-за ситуации во Львове

Поединок 27 тура УПЛ между Карпатами и Олимпиком пройдет на резервной арене львовян в Луцке.

Матч Карпаты – Олимпик в рамках 27-го тура Премьер-лиги будет сыгран на стадионе Авангард в Луцке. Данная арена является резервной для львовского клуба на сезон 2019/20, сообщает официальный сайт "зелено-белых".

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Поединок перенесен из Львова в связи с резким ухудшением эпидемиологической ситуации во Львовской области. Как известно, Карпаты после паузы не сыграли еще ни одного матча, ведь в лагере "львов" была зафиксирована массовая вспышка COVID-19. Именно подопечные Романа Санжара являются явным аутсайдером чемпионата, набрав лишь 14 очков в 23-х турах.

К слову, ранее УПЛ перенесла встречу на один день – игра пройдет в воскресенье, 21 июня. Начало в 17:00.

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