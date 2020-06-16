Карпаты – Олимпик: матч может получить неожиданное место проведения

Поединок 27-го тура УПЛ Карпаты – Олимпик, вероятно, будет проведен не во Львове, как планировалось ранее.

Матч между Карпатами и Олимпиком может состояться в Киеве на стадионе имени Банникова, информирует Sportarena.

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Такое решение может быть принято в связи с эпидемиологической обстановкой во Львовской области из-за вспышки коронавируса. Киев будет удобным местом проведения матча для Олимпика, поскольку клуб базируется в столице Украины.

Сейчас изучается вопрос проведения матча на поле Карпат во Львове. В случае невозможности проведения игры на домашнем поле львовян, матч могут перенести в столицу Украины. Также рассматривается смещение даты матча, запланированного на субботу, 20 июня, на один-два дня, на 21 или 22 июня.

Напомним, Карпаты пропустили три тура УПЛ из-за вспышки COVID-19 в команде, но "львы" уже вернулись к тренировкам и готовятся к выходу из карантина.

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