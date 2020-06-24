Карпаты – Олимпик: Гельзин озвучил новую проблему в проведении многострадального матча

Президент Олимпика заявил, что ситуация с проведением поединка 27 тура УПЛ против Карпат остается неопределенной.

Как известно, матч Карпаты – Олимпик, который должен был пройти 21 июня в Луцке, был перенесен из-за вспышки COVID-19 в лагере донецкой команды. Трое игроков Олимпика сдали положительные тесты, после чего поединок был перенесен на неопределенный срок.

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"Предложили УПЛ и УАФ провести матч с Карпатами даже на этой неделе, например, 25 июня. Чтобы и нам не откладывать матч, и Карпатам потом сложнее будет. Но у Карпат нет стадиона сегодня. Мы пригласили их в Киев. Федерация давала им стадион имени Банникова – они отказались. Волынь не дала им стадион, а во Львове они играть не могут. Поэтому снова неопределенная дата матча с Карпатами", – рассказал Гельзин в эфире программы "Футбол NEWS".

Напомним, после возобновления чемпионата Украины Карпаты еще не сыграли ни одного поединка, ведь во львовском клубе зафиксировали более 20 инфицированных коронавирусом.

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