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Карпаты – Олимпик: дончане готовы выполнить все требования по переносу матча – в субботу он не состоится

00:15 9 Читати українською
Карпаты – Олимпик: дончане готовы выполнить все требования по переносу матча – в субботу он не состоится
Алексей Антонов / Сайт Олимпика

Генеральный директор Олимипка Алексей Антонов озвучил позицию клуба относительно возможных изменений в проведении матча 27 тура УПЛ против Карпат.

 

"Хорошо, что люди выздоравливают и возвращаются в строй. Было бы плохо, если бы они не смогли сейчас играть или закончить чемпионат в принципе. Это создало бы технические проблемы. Мы разговаривали с директором УПЛ Евгением Диким, обсуждались вопросы проведения матча. Я сказал, что мы готовы на любые условия. Как получится, куда пригласят, туда мы и приедем.

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Они хотят играть во Львове. Но вопрос, подходит ли их город для матчей, решат они эту проблему или нет. Мы же готовы ехать туда, куда они нас пригласят. Если Киев – будет Киев, если Львов – значит Львов. В субботу игры не будет. Скорее всего, она перенесется на понедельник. Они попросили Премьер-лигу, поскольку не успевают восстановиться. Это действительно так. Если понедельник, то понедельник", – сказал Антонов в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, Карпаты пропустили три тура УПЛ из-за вспышки COVID-19 в команде, но "львы" уже вернулись к тренировкам и готовятся к выходу из карантина.

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