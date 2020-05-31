Карпаты – Мариуполь: УПЛ решит судьбу матча 1 июня

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий пролил свет на судьбу матча, который отменили из-за вспышки заболевания COVID-19 у игроков львовской команды.

"30 мая руководство клуба предупредило УПЛ, что по результатам ПЦР-тестирования есть три положительных результата. Еще трое были под подозрением.

Смалийчук резко прокомментировал скандал вокруг матча с Мариуполем

Клуб повторно проведет тестирование 1 июня. Результаты передадут УПЛ и УАФ. 1 июня состоится заседание со спортивно-медицинским комитетом УАФ, дирекцией УПЛ, тогда и примем решение", – сказал Дикий в комментарии программе "Футбол NEWS".

Напомним, накануне несколько игроков "зелено-белых" сдали положительный тест на коронавирус и Карпаты ушли на самоизоляцию. Как следствие, поединок 24-го тура против Мариуполя перенеслы на неопределенный срок.

Шахтер – Динамо: анонс матча УПЛ