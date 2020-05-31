toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ КАРПАТЫ КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Карпаты – Мариуполь: УПЛ решит судьбу матча 1 июня

09:46 16 Читати українською
Карпаты – Мариуполь: УПЛ решит судьбу матча 1 июня
Карпаты – Мариуполь / Фото из открытых источников

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий пролил свет на судьбу матча, который отменили из-за вспышки заболевания COVID-19 у игроков львовской команды.

 

"30 мая руководство клуба предупредило УПЛ, что по результатам ПЦР-тестирования есть три положительных результата. Еще трое были под подозрением.

Смалийчук резко прокомментировал скандал вокруг матча с Мариуполем

Клуб повторно проведет тестирование 1 июня. Результаты передадут УПЛ и УАФ. 1 июня состоится заседание со спортивно-медицинским комитетом УАФ, дирекцией УПЛ, тогда и примем решение", – сказал Дикий в комментарии программе "Футбол NEWS".

Напомним, накануне несколько игроков "зелено-белых" сдали положительный тест на коронавирус и Карпаты ушли на самоизоляцию. Как следствие, поединок 24-го тура против Мариуполя перенеслы на неопределенный срок.

Шахтер – Динамо: анонс матча УПЛ

blog_ava
Петряк с Фехерваром потерял очки в матче против аутсайдера, двое украинцев помогли Кишварде одолеть Уйпешт
00:15
102
Теги
коронавирус Карпаты - Мариуполь Карпаты Карпаты Мариуполь Мариуполь УАФ УПЛ Евгений Дикий
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
34
мин
Шахтер
17:00
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук