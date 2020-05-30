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Карпаты – Мариуполь: результаты тестов азовского клуба

14:55 84 Читати українською
Карпаты – Мариуполь: результаты тестов азовского клуба
Мариуполь / ФК Мариуполь

Процедуру тестирования на коронавирус представители футбольных клубов вынуждены проходить теперь регулярно.

 

Игроки, тренеры и персонал Мариуполя 29 мая в Киеве прошли тестирование на COVID-19, сообщает официальный сайт клуба.

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Результаты ПЦР-тестов были получены 30 мая – все они отрицательные.

Напомним, сегодня стало известно о переносе матча 24-го тура между азовской командой и Карпатами на неопределенный срок. Тестирование на коронавирус выявило во львовском клубе нескольких инфицированных и "зелено-белые" ушли на карантин.

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Мариуполь Мариуполь коронавирус Карпаты Карпаты УПЛ Карпаты - Мариуполь
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