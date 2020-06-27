Карпаты – Львов: онлайн-трансляция первого матча "зелено-белых" после карантина

Карпаты и Львов встречаются в 28-м туре УПЛ. Составы и онлайн-видеотрансляция игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция Карпаты – Львов стартует в 17:00. Для "зелено-белых" это первый поединок после вынужденной паузы в чемпионате – как известно, в лагере Карпат зафиксировали массовую вспышку COVID-19, из-за чего подопечные Романа Санжара пропустили 4 тура УПЛ.

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Именно Карпаты и Львов замыкают турнирную таблицу чемпионата. У "зелено-белых" лишь 14 очков – правда, после 23-х сыгранных матчей. У Львова 22 пункта после 27 туров. К слову, этот матч станет дебютным для нового тренера Львова – как известно, вместо Егише Меликяна команду возглавил Георгий Цецадзе.

Предыдущие три дерби Львова в сезоне 2019/20 завершались миром – дважды по 0:0, а однажды – 1:1. К слову, Карпаты не могут выиграть в чемпионате с 14 сентября – именно тогда подопечные Санжара обыграли Ворсклу и с тех пор не знают вкуса побед.

Карпаты – Львов: онлайн-трансляция матча:

Карпаты – Львов: стартовые составы команд:

Карпаты: Кудрик, Якимец, Гиоргадзе, Слюсарь, Дубинчак, Танчик, Хахлев, Сыч, Притула, Козак, Бойчук

Запасные: Сасс, Деда, Тлумак, Береза, Карабин, Хлань, Рунич, Сильченко

Львов: Сарнавский, Борзенко, Гончар, Братков, Бопесу, Татарков, Сабино, Богунов, Алваро, Яковелли, Шина

Запасные: Пеньков, Приймак, Люлька, Кравчук, Ренан, Велвес, Клименчук, Ходаковский, Жонатан.