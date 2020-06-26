Карпаты – Львов: новый тренер "горожан" настроен выиграть своё первое дерби, которое перенесли в Луцк

Главный тренер ФК Львов Георгий Цецадзе поделился ожиданиями от матча 28-го тура УПЛ против львовских Карпат.

"Мы сейчас в основном на тактику работаем, на стратегию игры. Это компоненты, над которыми нужно работать и которые нужно объяснять, потому что игроки этого не знают. Если бы они знали, я бы не говорил.

Карпаты – Львов: дерби официально перенесли в другой город

Это очень важная игра. Дерби всегда и везде важны, во всех странах. Не только болельщики из Львова будут смотреть, а вся страна, я уверен, будет следить. Конечно, мы настраиваемся на игру и хотим выиграть. Думаю, это получится", – сказал Цецадзе в комментарии ТК Футбол.

Напомним, поединок Карпаты – Львов должен состояться в субботу, 27 июня, в Луцке. Для Цецадзе это будет первый матч на посту главного тренера "горожан".

"Динамо? Подивилися їм в очі і сказали: "ми можемо вас перемогти": Жозе Мораіш залишається на зв'язку із Карпатами