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Карпаты – Львов: новый тренер "горожан" настроен выиграть своё первое дерби, которое перенесли в Луцк

14:43 - Читати українською
Карпаты – Львов: новый тренер "горожан" настроен выиграть своё первое дерби, которое перенесли в Луцк
Георгий Цецадзе / фото: Львов

Главный тренер ФК Львов Георгий Цецадзе поделился ожиданиями от матча 28-го тура УПЛ против львовских Карпат.

 

"Мы сейчас в основном на тактику работаем, на стратегию игры. Это компоненты, над которыми нужно работать и которые нужно объяснять, потому что игроки этого не знают. Если бы они знали, я бы не говорил.

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Это очень важная игра. Дерби всегда и везде важны, во всех странах. Не только болельщики из Львова будут смотреть, а вся страна, я уверен, будет следить. Конечно, мы настраиваемся на игру и хотим выиграть. Думаю, это получится", – сказал Цецадзе в комментарии ТК Футбол.

Напомним, поединок Карпаты – Львов должен состояться в субботу, 27 июня, в Луцке. Для Цецадзе это будет первый матч на посту главного тренера "горожан".

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Львов Львов Карпаты - Львов Георгий Георгий Цецадзе
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